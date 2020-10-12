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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6652665366546655>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:25

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?

https://www.youtube.com/watch?v=P99Rm5n ... e=emb_logo
  unicdima написав:Ганьба Зеленському!

Пиши про що там, не маю наміру більше витрачати час на твої дурні відео без опису.

То не для тебе відео. Для тебе ось:

Короткий зміст, готуйтесь до зубожіння "нензи францоваті".
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:38

  Тракторист написав:
  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!

для начала нужно прокатить на выборах зе-конанду на предстоящих выборов, а такде их попередников и попередников попередников... ;)

А шо такое ? Новые лица не помогли развалить Украину ?
Надо Шариковых во власть, чтобы с гарантией, верно ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:03

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш заявил, что нынешнее столетие может оказаться для человечества последним, в то время как в 2019 году ООН заявила, что последние 5 лет являются самыми жаркими в истории. Об этом сообщает ООН.
Как сообщали Українські новини, климат Украины меняется быстрее глобального и превращается в южный.

Также югу Украины грозит существенное обезвоживание и перспектива превратиться в пустыню.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:43

Ітогі подвєдьом. 2020-10-12

Ітогі подвєдьом. 2020-10-12

1) Зеленский поблагодарил Польшу за решительную позицию по "Северному потоку-2"

Польша восстановила разрушенный вандалами мемориал воинов УПА на горе Монастырь - Зеленский

Зеленский о попытках поссорить Украину и Польшу: не дождетесь (фоторепортаж)
Мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, как в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении

Польша наш важный стратегический партнер в ЕС
Вроде, визит проходит ровно. Даже неожиданно

2) "Я верю в мир с Путиным". Зеленский дал интервью HardTalk. 10 тезисов – за минуту
  • Обещал закончить войну
  • Готов идти за Минском
  • Верит в мир с Путиным
  • Если не закончит войну – уйдет
  • Украина в НАТО – это не фантастика
  • Байден или Трамп? Оба за Украину
  • Много обещал, мало сделал: нужно время
  • Татаров никого не разгонял
  • Порошенко — олигарх. А думает, что президент
  • За рейтинги не цепляется. Но они не падают

Зеленский вёл себе, как музыкальная шкатулка. В которой ограниченной набор мелодий и он их выдавал в случайном порядке. Олигархи у него все равны, но только Порошенко склонял во всех падежах. О Коломойском. Ахметове, Пинчуке - ни слова

Вот полный текст интервью
Володимир Зеленський: якщо не закінчу війну, потрібна інша людина
В.З.:
...
Далі - сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли…

ВВС: Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає.

В.З.: Це так. Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю.

Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати.

И в эту музыкальную шкатулку кто-то заботливо записывает мелодии
То у Зеленского "75 днів не стріляють", а на замечание журналиста, что ОБСЕ зафиксировало 1400 нарушений, отвечает, мол, фигня, а вот раньше было больше и вообще, это всё одиночные выстрелы. 1400 - одиночные ?
б***, яке воно тупе
Ведёт себя, как подросток, которого поймали на курении за сараем
и ЭТО недоразумение представляет Украину.

3) Украина планирует построить две базы ВМС с помощью Великобритании – Офис президента
Замглавы ОП Жовква рассказал, что ВМС также могут получить современное британское вооружение на корабли, которые уже есть в составе флота

Если это так, то будет отлично. Но шото меня терзают смутные сомнения

4) Завод Гладковского получил госзаказ на десятки миллионов: фото
Укроборонпром заказал у Гладковского шесть бронеавтомобилей

Падаждите, падаждите.

Роттердам+ - "ограбление" народа. Но ЦентрЭнерго сейчас закупает в ДТЭК уголь по формуле Роттердам+
Свинарчуки - ко-ко-ко-коррупция. Но размещают заказы у Гладковского

Виртуозно развели хомячков. И разводить начали с 2015 года

5) В Евросоюзе решили ввести санкции против Лукашенко – СМИ
О введении санкций договорились министры иностранных дел стран Евросоюза

Обычно, в дипломатичной практике, против глав государств редко вводят санкции. Только уж за особые заслуги. Лука таки заслужил

6) Качура о сотрудничестве Слуги народа и ОПЗЖ в местных советах: Это однозначно будет
Сотрудничества ОПЗЖ и СН не избежать на Юго-Востоке, сказал нардеп. Позже в руководстве фракции СН подчеркнули: о политическом союзе речь не идет

Ещё перед парламентскими выборами я расписывал варианты коалиций в Верховной Раде.
Но тогда сыграл вариант, когда моносброд СН получил большинство

Но в варианте, если СН не получает большинство я писал о слиянии СН и ОПЗЖ, негласном, конечно же. Этот вариант будет на местных выборах
Качура, как и Дедушка, только озвучивает то, о чём и так говорят в СН

Нардеп от "Слуги народа" решил подать в суд на коллегу по фракции из-за поста в Facebook
Сексуальные игры земноводных с пресмыкающимися

7) В Одессе учительница "набросилась" на ребенка из-за украинского языка - поднялся скандал (аудио)
Также педагог заявила, что девочка ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском

Учитель ведёт урок на русском языке - уже нарушение закона
И буквально вызверивается на ребёнка только потому, что ребёнок говорит по-украински

Одесскую учительницу, набросившуюся на ребенка за украинский язык, уволят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:36

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:00

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky

"Они боролись за Украину, которую сегодня имеем. Хотя имеем мы нищую Украину, ж_довскую". Выступление народной писательницы Катерины Бандры на праздновании боя УПА в урочище Цапове.
Согласно легенде, бывшие полицаи уничтожили в бою более 200 советских солдат, а сами потеряли 18 человек.

Слева - штурмшарфюрер дивизии СС "Галиция" Васыль Верига. Справа - выставка в честь дня рождения Васыля Вериги в Залищиках. В 2000-ом году награжден орденом Христа Спасителя Патриарха УПЦ КП Филарета. Умер в Торонто в 2008 году.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:11

shapo
да не тащи фейки по кругу. Это никому не интересно
Позоришься, как последний ***

Жалок, ничтожен, повержен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:34

  pesikot написав:shapo
да не тащи фейки по кругу. Это никому не интересно
Позоришься, как последний ***

Жалок, ничтожен, повержен


Так там видео, гений :mrgreen: Да и что здесь может удивлять - у нас 2 течения национализма уже 30 лет. Умеренное и неумеренное. Неумеренные перепатриоты всегда несли знамя антисемитизма впереди себя, отчего всего были нерукопожатными. Сегодня это крыло представляет Свобода. Умеренные - более аккуратные в этом вопросе, понимая, что на Западе подобной ксенофобии не стерпят (разве только в отношении русских) Сегодня это крыло представляет ПЕС.

Ты, следовательно, сам - адепт умеренного национализма, т.е. не самый законченный подлец. Не благодари за комплимент :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:38

zРадио
Я в тех сортах не разбираюсь

Есть видео ? давай прямую ссылку. Прямых ссылок нет

Пока что, вы оба распространяете фейки.
Чё, обоих уволили ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:49

  pesikot написав:zРадио
Я в тех сортах не разбираюсь

Есть видео ? давай прямую ссылку. Прямых ссылок нет

Пока что, вы оба распространяете фейки.
Чё, обоих уволили ?


Ну ты и тролль, честное слово - готов превратить дискуссию в фарс, лишь бы до содержания не получилось добраться...

https://www.facebook.com/10000066232048 ... 392341235/
zРадио
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