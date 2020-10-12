Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш заявил, что нынешнее столетие может оказаться для человечества последним, в то время как в 2019 году ООН заявила, что последние 5 лет являются самыми жаркими в истории. Об этом сообщает ООН. Как сообщали Українські новини, климат Украины меняется быстрее глобального и превращается в южный.
Также югу Украины грозит существенное обезвоживание и перспектива превратиться в пустыню.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Зеленский вёл себе, как музыкальная шкатулка. В которой ограниченной набор мелодий и он их выдавал в случайном порядке. Олигархи у него все равны, но только Порошенко склонял во всех падежах. О Коломойском. Ахметове, Пинчуке - ни слова
В.З.: ... Далі - сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли…
ВВС:Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає.
В.З.: Це так. Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю.
Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати.
И в эту музыкальную шкатулку кто-то заботливо записывает мелодии То у Зеленского "75 днів не стріляють", а на замечание журналиста, что ОБСЕ зафиксировало 1400 нарушений, отвечает, мол, фигня, а вот раньше было больше и вообще, это всё одиночные выстрелы. 1400 - одиночные ? б***, яке воно тупе Ведёт себя, как подросток, которого поймали на курении за сараем и ЭТО недоразумение представляет Украину.
Сотрудничества ОПЗЖ и СН не избежать на Юго-Востоке, сказал нардеп. Позже в руководстве фракции СН подчеркнули: о политическом союзе речь не идет
Ещё перед парламентскими выборами я расписывал варианты коалиций в Верховной Раде. Но тогда сыграл вариант, когда моносброд СН получил большинство
Но в варианте, если СН не получает большинство я писал о слиянии СН и ОПЗЖ, негласном, конечно же. Этот вариант будет на местных выборах Качура, как и Дедушка, только озвучивает то, о чём и так говорят в СН
"Они боролись за Украину, которую сегодня имеем. Хотя имеем мы нищую Украину, ж_довскую". Выступление народной писательницы Катерины Бандры на праздновании боя УПА в урочище Цапове. Согласно легенде, бывшие полицаи уничтожили в бою более 200 советских солдат, а сами потеряли 18 человек. Слева - штурмшарфюрер дивизии СС "Галиция" Васыль Верига. Справа - выставка в честь дня рождения Васыля Вериги в Залищиках. В 2000-ом году награжден орденом Христа Спасителя Патриарха УПЦ КП Филарета. Умер в Торонто в 2008 году.
pesikot написав:shapo да не тащи фейки по кругу. Это никому не интересно Позоришься, как последний ***
Жалок, ничтожен, повержен
Так там видео, гений Да и что здесь может удивлять - у нас 2 течения национализма уже 30 лет. Умеренное и неумеренное. Неумеренные перепатриоты всегда несли знамя антисемитизма впереди себя, отчего всего были нерукопожатными. Сегодня это крыло представляет Свобода. Умеренные - более аккуратные в этом вопросе, понимая, что на Западе подобной ксенофобии не стерпят (разве только в отношении русских) Сегодня это крыло представляет ПЕС.
Ты, следовательно, сам - адепт умеренного национализма, т.е. не самый законченный подлец. Не благодари за комплимент