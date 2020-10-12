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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:01

  zРадио написав:
  pesikot написав:zРадио
Я в тех сортах не разбираюсь

Есть видео ? давай прямую ссылку. Прямых ссылок нет

Пока что, вы оба распространяете фейки.
Чё, обоих уволили ?


Ну ты и тролль, честное слово - готов превратить дискуссию в фарс, лишь бы до содержания не получилось добраться...

https://www.facebook.com/10000066232048 ... 392341235/

«Жебрацьку Україну» далі відео обрізано
Хотілось би послухати все відео а не вирваний шматок
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:30

  pesikot написав:shapo
да не тащи фейки по кругу. Это никому не интересно
Позоришься, как последний ***

Жалок, ничтожен, повержен

1) Чем это фейк, кто это показал?
2) Ты тут постишь свои политинформации с своими де-бильными комментариями и почему-то искренне убеждён, что это не ничтожно и не убого
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:35

  Ukrainian написав:
https://www.facebook.com/10000066232048 ... 392341235/
«Жебрацьку Україну» далі відео обрізано
Хотілось би послухати все відео а не вирваний шматок

Да там столько материала у Долинского что пора новый Нюрнбергский процесс открывать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:45

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Да там столько материала у Долинского что пора новый Нюрнбергский процесс открывать

Нехай хоч штраф в сто гривень в когось відсудить, а то тільки одну пургу женуть "ображені життям" і "жертви фашистів".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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