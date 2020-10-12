Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 жов, 2020 22:01
zРадио написав: pesikot написав: zРадио
Я в тех сортах не разбираюсь
Есть видео ? давай прямую ссылку. Прямых ссылок нет
Пока что, вы оба распространяете фейки.
Чё, обоих уволили ?
Ну ты и тролль, честное слово - готов превратить дискуссию в фарс, лишь бы до содержания не получилось добраться...
https://www.facebook.com/10000066232048 ... 392341235/
«Жебрацьку Україну» далі відео обрізано
Хотілось би послухати все відео а не вирваний шматок
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:30
pesikot написав: shapo
да не тащи фейки по кругу. Это никому не интересно
Позоришься, как последний ***
Жалок, ничтожен, повержен
1) Чем это фейк, кто это показал?
2) Ты тут постишь свои политинформации с своими де-бильными комментариями и почему-то искренне убеждён, что это не ничтожно и не убого
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:35
Да там столько материала у Долинского что пора новый Нюрнбергский процесс открывать
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:45
shapo написав:
Да там столько материала у Долинского что пора новый Нюрнбергский процесс открывать
Нехай хоч штраф в сто гривень в когось відсудить, а то тільки одну пургу женуть "ображені життям" і "жертви фашистів".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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