Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Сам понял что написал? И где ты цивилизованный мир увидел, у себя за окном?
Для особливо тупих - проходиш весь ланцюг українських судів, і звертаєшся в ЄСПЛ. Чи для тебе цей суд недостатньо цивілізований? Проблема в тому, що "антифашисти" тільки на словах борцуни зі вселенським злом, а на ділі пустопорожні балаболки, не здатні навіть виграти сотню гривень у "фашистів".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Укроборонпром заказал у Гладковского шесть бронеавтомобилей
Падаждите, падаждите. Свинарчуки - ко-ко-ко-коррупция. Но размещают заказы у Гладковского
Виртуозно развели хомячков. И разводить начали с 2015 года
Брехня як завжди. Це виконаний контракт укладений у січні 2019, тобто ще за Петра, вже за нового керівництва Укроборонпрому зроблено перекалькуляцію замовлення і ціна впала на 5,4млн.грн за машину. То за Петрових "патріотів" бюджет переплатив би на 32млн.грн більше ніж за нинішніх "зрадників", то це зрада чи ні?
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