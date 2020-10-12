Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 жов, 2020 22:01
zРадио написав: pesikot написав: zРадио
Я в тех сортах не разбираюсь
Есть видео ? давай прямую ссылку. Прямых ссылок нет
Пока что, вы оба распространяете фейки.
Чё, обоих уволили ?
Ну ты и тролль, честное слово - готов превратить дискуссию в фарс, лишь бы до содержания не получилось добраться...
https://www.facebook.com/10000066232048 ... 392341235/
«Жебрацьку Україну» далі відео обрізано
Хотілось би послухати все відео а не вирваний шматок
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:30
pesikot написав: shapo
да не тащи фейки по кругу. Это никому не интересно
Позоришься, как последний ***
Жалок, ничтожен, повержен
1) Чем это фейк, кто это показал?
2) Ты тут постишь свои политинформации с своими де-бильными комментариями и почему-то искренне убеждён, что это не ничтожно и не убого
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:35
Да там столько материала у Долинского что пора новый Нюрнбергский процесс открывать
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:45
shapo написав:
Да там столько материала у Долинского что пора новый Нюрнбергский процесс открывать
Нехай хоч штраф в сто гривень в когось відсудить, а то тільки одну пургу женуть "ображені життям" і "жертви фашистів".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:49
lapay написав: shapo написав:
Да там столько материала у Долинского что пора новый Нюрнбергский процесс открывать
Нехай хоч штраф в сто гривень в когось відсудить, а то тільки одну пургу женуть "ображені життям" і "жертви фашистів".
В нынешней Украине по таким заявлениям ничего не отсудить, но когда её будут сливать, то все это вспомнят - рукописи не горят
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:52
shapo написав:
В нынешней Украине по таким заявлениям ничего не отсудить, но когда её будут сливать, то все это вспомнят - рукописи не горят
Та хто б сумнівався, що в "антифашистів" надія тільки на аквафреш, бо в цивілізованому світі їм нічого не світить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 23:22
lapay написав: shapo написав:
В нынешней Украине по таким заявлениям ничего не отсудить, но когда её будут сливать, то все это вспомнят - рукописи не горят
Та хто б сумнівався, що в "антифашистів" надія тільки на аквафреш, бо в цивілізованому світі їм нічого не світить.
Сам понял что написал?
И где ты цивилизованный мир увидел, у себя за окном?
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Додано: Пон 12 жов, 2020 23:37
shapo написав:
Сам понял что написал?
И где ты цивилизованный мир увидел, у себя за окном?
Для особливо тупих - проходиш весь ланцюг українських судів, і звертаєшся в ЄСПЛ. Чи для тебе цей суд недостатньо цивілізований?
Проблема в тому, що "антифашисти" тільки на словах борцуни зі вселенським злом, а на ділі пустопорожні балаболки, не здатні навіть виграти сотню гривень у "фашистів".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 23:55
pesikot написав:
Ітогі подвєдьом. 2020-10-12
Укроборонпром заказал у Гладковского шесть бронеавтомобилей
Падаждите, падаждите.
Свинарчуки - ко-ко-ко-коррупция. Но размещают заказы у Гладковского
Виртуозно развели хомячков. И разводить начали с 2015 года
Брехня як завжди.
Це виконаний контракт укладений у січні 2019, тобто ще за Петра, вже за нового керівництва Укроборонпрому зроблено перекалькуляцію замовлення і ціна впала на 5,4млн.грн за машину.
То за Петрових "патріотів" бюджет переплатив би на 32млн.грн більше ніж за нинішніх "зрадників", то це зрада чи ні?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 01:08
Вчителька сварить дитину за українську мову в школі. Урок малювання. Одеса. Жовтень 2020
https://www.youtube.com/watch?v=6a7mqwwqoR4&feature=share&fbclid=IwAR1VjhX7bXjp4Z4J5wMTlWk8RPTTdZXygA1xvH0TfxXBqqePfkD4-rGp_es
Еге-гей, штатні борці з ксенофобією Лад і rjkz, та їх прихильники, ану прокоментуйте, хто на вашу думку тут ксенофоб: учениця чи вчителька? Кого засуджувати будете?
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