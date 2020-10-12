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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6653665466556656 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 33 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 42% 14 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 6 8. Свобода 3% 1 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 12% 4 10. Інші партії 18% 6 Всього голосів : 33 Додано: Вів 13 жов, 2020 01:18 Кармелюк написав: Вчителька сварить дитину за українську мову в школі. Урок малювання. Одеса. Жовтень 2020



https://www.youtube.com/watch?v=6a7mqwwqoR4&feature=share&fbclid=IwAR1VjhX7bXjp4Z4J5wMTlWk8RPTTdZXygA1xvH0TfxXBqqePfkD4-rGp_es



Еге-гей, штатні борці з ксенофобією Лад і rjkz, та їх прихильники, ану прокоментуйте, хто на вашу думку тут ксенофоб: учениця чи вчителька? Кого засуджувати будете? Вчителька сварить дитину за українську мову в школі. Урок малювання. Одеса. Жовтень 2020Еге-гей, штатні борці з ксенофобією Лад і rjkz, та їх прихильники, ану прокоментуйте, хто на вашу думку тут ксенофоб: учениця чи вчителька? Кого засуджувати будете?

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Форумчанин року Повідомлень: 12838 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7248 раз. Подякували: 3389 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 01:31 Алексей Кучеренко

8 ч.

Відкритий лист малошановному члену «незалежної» наглядової ради НАК «Нафтогаз».

Нешановний пане Хохштейн!

Покидаючи посаду члена наглядової ради Національної компанії "Нафтогаз України" Ви зазначили, що прийняли таке рішення через посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформаці Нафтогазу в незалежну ефективну компанію.

Дивним чином Ваше рішення співпало з оголошенням результатів державного аудиту Нафтогазу на виконання рішення РНБО України.

Зазначеним аудитом встановлено фінансових порушень та виявлено фактів неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат Державного бюджету в сумі 75,5 млрд гривень.

Ваше звільнення після оголошення таких результатів аудиту та звинувачення з Вашого боку української влади лише додає впевненості в справедливості висновку державних аудиторів.

В свою чергу, я спілкуюсь з великою кількістю фахівців з видобутку, транспортування, розподілу та постачання природного газу, як державного так і комерційного сектору.

Зазначені фахівці вважають що наглядова рада Нафтогазу і Ви персонально по суті зруйнували національну Компанію та її можливості.

Починаючи з 2014 року, керівництво Нафтгазу, яке Ви взяли під свій персональний захист безпідставно виманило із Державного бюджету понад 10 млрд дол США. І це буде результатом розгляду наступного аудиту, який має провести Рахункова палата.

Піднявши ціни на газ в 10 разів Нафтогаз прийшов до накопичення боргів на суму річного обороту.

Сплата нарахованих податків від реалізації газу відбувалась тільки за рахунок отриманих доходів від транзиту газу, які так і не доходили до газотранспортної системи.

За період Вашого управління перспективи української ГТС стали примарними, доходи впали в рази, а витрати на її утримання перекладаються на споживачів України.

Яккі Ваші результати?

До початку Вашого менеджменту вартість української ГТС за оцінкою міжнародного оцінювача становила понад 26 млрд дол США, а вже Ваш менеджмент називав цифру в 7 млрд дол США. Це Ваш результат?

Видобуток газу державним сектором економіки перетворено в лігу любителей презентацій PowerPoint. Як наслідок провалено енергетичну безпеку України.

Це Ваш результат?

Саме Ваш менеджмент по суті перетворив Оператора ГТС УТ "Укртрангаз" у банкрута із збитками на десятки мільярдів гривень.

Це Ваш результат?

Саме Вашим менеджментом створено "ринок природного газу", де боргові зобов'язання учасників ринку пере Нафтогазом становлять понад 100 млрд грн. Чому виникли ці борги і що з ними робити?

Це теж Ваш результат?

Програти суди та повернути 11 млрд куб м природного газу, який був спожитий населенням у 2006-2014рр за рахунок міфічної компенсації з Держбюджету - це теж Ваш результат?

Покидаючи Вашу посаду, хочу щоб Ви знали як реально оцінюють Вашу діяльність фахівці галузі. Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12838 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7248 раз. Подякували: 3389 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6653665466556656 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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