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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 жов, 2020 01:18
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Додано: Вів 13 жов, 2020 01:31
Алексей Кучеренко
8 ч.
Відкритий лист малошановному члену «незалежної» наглядової ради НАК «Нафтогаз».
Нешановний пане Хохштейн!
Покидаючи посаду члена наглядової ради Національної компанії "Нафтогаз України" Ви зазначили, що прийняли таке рішення через посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформаці Нафтогазу в незалежну ефективну компанію.
Дивним чином Ваше рішення співпало з оголошенням результатів державного аудиту Нафтогазу на виконання рішення РНБО України.
Зазначеним аудитом встановлено фінансових порушень та виявлено фактів неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат Державного бюджету в сумі 75,5 млрд гривень.
Ваше звільнення після оголошення таких результатів аудиту та звинувачення з Вашого боку української влади лише додає впевненості в справедливості висновку державних аудиторів.
В свою чергу, я спілкуюсь з великою кількістю фахівців з видобутку, транспортування, розподілу та постачання природного газу, як державного так і комерційного сектору.
Зазначені фахівці вважають що наглядова рада Нафтогазу і Ви персонально по суті зруйнували національну Компанію та її можливості.
Починаючи з 2014 року, керівництво Нафтгазу, яке Ви взяли під свій персональний захист безпідставно виманило із Державного бюджету понад 10 млрд дол США. І це буде результатом розгляду наступного аудиту, який має провести Рахункова палата.
Піднявши ціни на газ в 10 разів Нафтогаз прийшов до накопичення боргів на суму річного обороту.
Сплата нарахованих податків від реалізації газу відбувалась тільки за рахунок отриманих доходів від транзиту газу, які так і не доходили до газотранспортної системи.
За період Вашого управління перспективи української ГТС стали примарними, доходи впали в рази, а витрати на її утримання перекладаються на споживачів України.
Яккі Ваші результати?
До початку Вашого менеджменту вартість української ГТС за оцінкою міжнародного оцінювача становила понад 26 млрд дол США, а вже Ваш менеджмент називав цифру в 7 млрд дол США. Це Ваш результат?
Видобуток газу державним сектором економіки перетворено в лігу любителей презентацій PowerPoint. Як наслідок провалено енергетичну безпеку України.
Це Ваш результат?
Саме Ваш менеджмент по суті перетворив Оператора ГТС УТ "Укртрангаз" у банкрута із збитками на десятки мільярдів гривень.
Це Ваш результат?
Саме Вашим менеджментом створено "ринок природного газу", де боргові зобов'язання учасників ринку пере Нафтогазом становлять понад 100 млрд грн. Чому виникли ці борги і що з ними робити?
Це теж Ваш результат?
Програти суди та повернути 11 млрд куб м природного газу, який був спожитий населенням у 2006-2014рр за рахунок міфічної компенсації з Держбюджету - це теж Ваш результат?
Покидаючи Вашу посаду, хочу щоб Ви знали як реально оцінюють Вашу діяльність фахівці галузі.
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Вкладчик1234
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- Повідомлень: 12838
- З нами з: 18.04.15
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- Подякували: 3389 раз.
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