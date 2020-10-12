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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6653665466556656

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 01:18

  Кармелюк написав:Вчителька сварить дитину за українську мову в школі. Урок малювання. Одеса. Жовтень 2020

https://www.youtube.com/watch?v=6a7mqwwqoR4&feature=share&fbclid=IwAR1VjhX7bXjp4Z4J5wMTlWk8RPTTdZXygA1xvH0TfxXBqqePfkD4-rGp_es

Еге-гей, штатні борці з ксенофобією Лад і rjkz, та їх прихильники, ану прокоментуйте, хто на вашу думку тут ксенофоб: учениця чи вчителька? Кого засуджувати будете?

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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 01:31

Алексей Кучеренко
8 ч.
Відкритий лист малошановному члену «незалежної» наглядової ради НАК «Нафтогаз».
Нешановний пане Хохштейн!
Покидаючи посаду члена наглядової ради Національної компанії "Нафтогаз України" Ви зазначили, що прийняли таке рішення через посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформаці Нафтогазу в незалежну ефективну компанію.
Дивним чином Ваше рішення співпало з оголошенням результатів державного аудиту Нафтогазу на виконання рішення РНБО України.
Зазначеним аудитом встановлено фінансових порушень та виявлено фактів неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат Державного бюджету в сумі 75,5 млрд гривень.
Ваше звільнення після оголошення таких результатів аудиту та звинувачення з Вашого боку української влади лише додає впевненості в справедливості висновку державних аудиторів.
В свою чергу, я спілкуюсь з великою кількістю фахівців з видобутку, транспортування, розподілу та постачання природного газу, як державного так і комерційного сектору.
Зазначені фахівці вважають що наглядова рада Нафтогазу і Ви персонально по суті зруйнували національну Компанію та її можливості.
Починаючи з 2014 року, керівництво Нафтгазу, яке Ви взяли під свій персональний захист безпідставно виманило із Державного бюджету понад 10 млрд дол США. І це буде результатом розгляду наступного аудиту, який має провести Рахункова палата.
Піднявши ціни на газ в 10 разів Нафтогаз прийшов до накопичення боргів на суму річного обороту.
Сплата нарахованих податків від реалізації газу відбувалась тільки за рахунок отриманих доходів від транзиту газу, які так і не доходили до газотранспортної системи.
За період Вашого управління перспективи української ГТС стали примарними, доходи впали в рази, а витрати на її утримання перекладаються на споживачів України.
Яккі Ваші результати?
До початку Вашого менеджменту вартість української ГТС за оцінкою міжнародного оцінювача становила понад 26 млрд дол США, а вже Ваш менеджмент називав цифру в 7 млрд дол США. Це Ваш результат?
Видобуток газу державним сектором економіки перетворено в лігу любителей презентацій PowerPoint. Як наслідок провалено енергетичну безпеку України.
Це Ваш результат?
Саме Ваш менеджмент по суті перетворив Оператора ГТС УТ "Укртрангаз" у банкрута із збитками на десятки мільярдів гривень.
Це Ваш результат?
Саме Вашим менеджментом створено "ринок природного газу", де боргові зобов'язання учасників ринку пере Нафтогазом становлять понад 100 млрд грн. Чому виникли ці борги і що з ними робити?
Це теж Ваш результат?
Програти суди та повернути 11 млрд куб м природного газу, який був спожитий населенням у 2006-2014рр за рахунок міфічної компенсації з Держбюджету - це теж Ваш результат?
Покидаючи Вашу посаду, хочу щоб Ви знали як реально оцінюють Вашу діяльність фахівці галузі.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 01:59

  Кармелюк написав:Вчителька сварить дитину за українську мову в школі. Урок малювання. Одеса. Жовтень 2020

https://www.youtube.com/watch?v=6a7mqwwqoR4&feature=share&fbclid=IwAR1VjhX7bXjp4Z4J5wMTlWk8RPTTdZXygA1xvH0TfxXBqqePfkD4-rGp_es

Еге-гей, штатні борці з ксенофобією Лад і rjkz, та їх прихильники, ану прокоментуйте, хто на вашу думку тут ксенофоб: учениця чи вчителька? Кого засуджувати будете?
Номер школи та прізвище вчительки - одеська гімназія №4 та викладачка малювання

ПІРОГОВА РАЇСА МИКОЛАЇВНА

Пізніше директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич заявила, що вчительку звільнять за ст.31 п.3 КЗпП – «вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням даної роботи».
Зображення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:03

  Ukrainian написав:Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш заявил, что нынешнее столетие может оказаться для человечества последним, в то время как в 2019 году ООН заявила, что последние 5 лет являются самыми жаркими в истории. Об этом сообщает ООН.
Как сообщали Українські новини, климат Украины меняется быстрее глобального и превращается в южный.

Также югу Украины грозит существенное обезвоживание и перспектива превратиться в пустыню.

А чим поганий "южный климат"? Я особисто не проти "південного клімату".
"перспектива превратиться в пустыню"-одні придумують казки інші їх транслюють.
Україна - це холодна країна! Яка пустеля? Цікаво що буде з Грецією, Італією і навіть Індією чи Китаєм, якщо у нас буде пустеля?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:27

andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 04:01

shapo

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 04:46

  Ukrainian написав:shapo


https://youtu.be/_ufRqo5INcU
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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