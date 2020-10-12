andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 жов, 2020 02:27
andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 04:01
shapo
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 08:50
А генсек ООН - це "експерт" по клімату?
А яких ти знаєш "експертів по клімату"? Я знаю одного - Грету Тунберг. Дівчинка з психічними відхиленнями - головний експерт .
І взагалі, форум це є місце щоб висловлювати свої думки, тут кожен експерт і це нормально.
А чим поганий "южный климат" для тебе особисто я так і почув.
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:06
Re: Політичні дискусії
Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|