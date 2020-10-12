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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:27

andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 04:01

shapo

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:50

  Ukrainian написав:andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь :lol:

А генсек ООН - це "експерт" по клімату?
А яких ти знаєш "експертів по клімату"? Я знаю одного - Грету Тунберг. :D Дівчинка з психічними відхиленнями - головний експерт :D :D .
І взагалі, форум це є місце щоб висловлювати свої думки, тут кожен експерт і це нормально.
А чим поганий "южный климат" для тебе особисто я так і почув.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:06

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Україна - це холодна країна! Яка пустеля?

Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха.
http://www.naturalist.if.ua/?p=60
Семеро із десяти біологів вам скажуть, що уже почалось всепланетарне вимирання, і воно буде найбільшим за своїми втратами за всі 4,5 мільярди років існування життя на Землі. Більшим, а ніж метеорна катастрофа, коли вимерли динозаври 65 мільйонів років тому, а ніж будь-яке з інших, а найбільш прикро, що це вимирання спричинене людською діяльністю. Більше сімдесяти відсотків науковців вважають, що в найближчі 30 років з лиця нашої з вами планети зникне п’ята частина всіх живих організмів, а близько третини біологів беруться стверджувати, що за цей час зникне не менше половини всіх існуючих видів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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