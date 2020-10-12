andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 жов, 2020 02:27
andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 04:01
shapo
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 08:50
А генсек ООН - це "експерт" по клімату?
А яких ти знаєш "експертів по клімату"? Я знаю одного - Грету Тунберг. Дівчинка з психічними відхиленнями - головний експерт .
І взагалі, форум це є місце щоб висловлювати свої думки, тут кожен експерт і це нормально.
А чим поганий "южный климат" для тебе особисто я так і почув.
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:06
Re: Політичні дискусії
Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:05
Re: Політичні дискусії
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:10
25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.
Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:47
Вчені не знають який клімат був 1000 років тому, але філософствують про мільярди років.
А казки про "ми всі умрем" були як мінімум 30 років тому. Скільки там за останніх 30 років вимерло "живих організмів"?
А період 30-50 років вибирається не з проста. Якщо взяти 3-5 років - то засміють через 3-5 років, якщо 100+ років - то всім до лампочки. А 30-50 - саме то.
Комунізм також обіцяли через 20 років побудувати.
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:52
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:53
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:58
freeze
Где то я такое уже видел:
Источник фото
И его старшие товарищи по Партии.
На сегодня, нет ни одного пункта, во внешней политике, внутренней - за исключением Верховного Суда, где бы сегодняшние .... Украине и её населению.
Пока...(кандидаты) бросаются дерьмом друг в дружку - молодым стоит всё брать на заметку и делать выводы о целесообразности "чужих выборов". По Купленным и реализованным "политическим проектам" и их продавательской стоимости(через Оман, Швецию, Италию, Крым, ... - что в прямом контексте отображается на национальном платёжном средстве).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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