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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6653665466556656>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:27

andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 04:01

shapo

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:50

  Ukrainian написав:andrijk777
Читай мій підпис «кліматолог» там уже є відповідь :lol:

А генсек ООН - це "експерт" по клімату?
А яких ти знаєш "експертів по клімату"? Я знаю одного - Грету Тунберг. :D Дівчинка з психічними відхиленнями - головний експерт :D :D .
І взагалі, форум це є місце щоб висловлювати свої думки, тут кожен експерт і це нормально.
А чим поганий "южный климат" для тебе особисто я так і почув.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:06

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Україна - це холодна країна! Яка пустеля?

Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха.
http://www.naturalist.if.ua/?p=60
Семеро із десяти біологів вам скажуть, що уже почалось всепланетарне вимирання, і воно буде найбільшим за своїми втратами за всі 4,5 мільярди років існування життя на Землі. Більшим, а ніж метеорна катастрофа, коли вимерли динозаври 65 мільйонів років тому, а ніж будь-яке з інших, а найбільш прикро, що це вимирання спричинене людською діяльністю. Більше сімдесяти відсотків науковців вважають, що в найближчі 30 років з лиця нашої з вами планети зникне п’ята частина всіх живих організмів, а близько третини біологів беруться стверджувати, що за цей час зникне не менше половини всіх існуючих видів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:05

Re: Політичні дискусії

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:10

25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.
Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:47

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Україна - це холодна країна! Яка пустеля?

Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха.
http://www.naturalist.if.ua/?p=60
Семеро із десяти біологів вам скажуть, що уже почалось всепланетарне вимирання, і воно буде найбільшим за своїми втратами за всі 4,5 мільярди років існування життя на Землі. Більшим, а ніж метеорна катастрофа, коли вимерли динозаври 65 мільйонів років тому, а ніж будь-яке з інших, а найбільш прикро, що це вимирання спричинене людською діяльністю. Більше сімдесяти відсотків науковців вважають, що в найближчі 30 років з лиця нашої з вами планети зникне п’ята частина всіх живих організмів, а близько третини біологів беруться стверджувати, що за цей час зникне не менше половини всіх існуючих видів.

Вчені не знають який клімат був 1000 років тому, але філософствують про мільярди років. :D :D :D
А казки про "ми всі умрем" були як мінімум 30 років тому. Скільки там за останніх 30 років вимерло "живих організмів"?
А період 30-50 років вибирається не з проста. Якщо взяти 3-5 років - то засміють через 3-5 років, якщо 100+ років - то всім до лампочки. А 30-50 - саме то. :D
Комунізм також обіцяли через 20 років побудувати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:52

  freeze написав:25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.
Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

Звідки інформація?
Хочуть цими питаннями зірвати вибори чи планують скористатися їх результатами, щоб пошматувати Україну?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:53

  Кармелюк написав:
  freeze написав:25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.
Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

Звідки інформація?
Хочуть цими питаннями зірвати вибори чи планують скористатися їх результатами, щоб пошматувати Україну?



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:58

freeze
Где то я такое уже видел:
Зображення
Источник фото https://eadaily.com/ru/news/2020/02/13/ ... ody-v-krym
И его старшие товарищи по Партии.
На сегодня, нет ни одного пункта, во внешней политике, внутренней - за исключением Верховного Суда, где бы сегодняшние .... Украине и её населению.

Пока...(кандидаты) бросаются дерьмом друг в дружку - молодым стоит всё брать на заметку и делать выводы о целесообразности "чужих выборов". По Купленным и реализованным "политическим проектам" и их продавательской стоимости(через Оман, Швецию, Италию, Крым, ... - что в прямом контексте отображается на национальном платёжном средстве).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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