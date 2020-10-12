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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6653665466556656 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 33 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 42% 14 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 6 8. Свобода 3% 1 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 12% 4 10. Інші партії 18% 6 Всього голосів : 33 Додано: Вів 13 жов, 2020 11:06 freeze написав: Кармелюк написав: freeze написав: 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.

Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили. 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

Звідки інформація?

Хочуть цими питаннями зірвати вибори чи планують скористатися їх результатами, щоб пошматувати Україну? Звідки інформація?Хочуть цими питаннями зірвати вибори чи планують скористатися їх результатами, щоб пошматувати Україну?





https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/

Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом?

Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ? Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом?Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10818 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 11:07 Re: Політичні дискусії



За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню. https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/13/7269741/ Президент не сказав, про які 5 важливих питань іде мова, але пообіцяв озвучити це пізніше.За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.



Місцеві вибори і так проходитимуть по новій заплутаній процедурі. Так ще добавлять. Шоу:Місцеві вибори і так проходитимуть по новій заплутаній процедурі. Так ще добавлять. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3726 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 11:40 Кармелюк написав: freeze написав: 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.

Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили. 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

Звідки інформація?

Хочуть цими питаннями зірвати вибори чи планують скористатися їх результатами, щоб пошматувати Україну? Звідки інформація?Хочуть цими питаннями зірвати вибори чи планують скористатися їх результатами, щоб пошматувати Україну?

Вы даже не можете себе представить размер цинизма и ... от .....

ВВС: Ви говорите про Мінськ - суть Мінського процесу полягає в тому, що Володимир Путін каже цілком чітко: ви отримаєте контроль над своїм східним кордоном тільки в кінці процесу. Тому моє запитання до вас дуже просте. Дайте мені просту відповідь - так чи ні. Чи вірите ви, що зможете укласти мирну угоду з Володимиром Путіним, яка поверне вам всі ваші території, включно з Кримом?



В.З.: Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру.

В этом интервью указано(дан ответ) на порядок больше вопросов, с огляду на происходящее, чем Вы спрашиваете. Вы даже не можете себе представить размер цинизма и ... от .....В этом интервью указано(дан ответ) на порядок больше вопросов, с огляду на происходящее, чем Вы спрашиваете. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8460 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 11:43 lapay написав: andrijk777 написав: Україна - це холодна країна! Яка пустеля? Україна - це холодна країна! Яка пустеля?

Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха.

http://www.naturalist.if.ua/?p=60

Семеро із десяти біологів вам скажуть, що уже почалось всепланетарне вимирання, і воно буде найбільшим за своїми втратами за всі 4,5 мільярди років існування життя на Землі. Більшим, а ніж метеорна катастрофа, коли вимерли динозаври 65 мільйонів років тому, а ніж будь-яке з інших, а найбільш прикро, що це вимирання спричинене людською діяльністю. Більше сімдесяти відсотків науковців вважають, що в найближчі 30 років з лиця нашої з вами планети зникне п’ята частина всіх живих організмів, а близько третини біологів беруться стверджувати, що за цей час зникне не менше половини всіх існуючих видів. Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха.

Бред про фреоны, которые якобы разрушают озоновый слой (который на самом деле непрерывно возобновляется коротковолновым излучением Солнца), давно развенчан. Бред про фреоны, которые якобы разрушают озоновый слой (который на самом деле непрерывно возобновляется коротковолновым излучением Солнца), давно развенчан. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17633 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1988 раз. Подякували: 2833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 11:49 lapay написав: Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом?

Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ? Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом?Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу -

Наверняка, причем все 5 вопросов будут по этой теме. Наверняка, причем все 5 вопросов будут по этой теме. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17633 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1988 раз. Подякували: 2833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 12:32

На стороні Вірменії - воює хвалена московитська техніка.

Що маємо?



"А вот Степанакерту сильно досталось в плане прилётов. Была выбита республиканская энергетическая компания, две подстанции, узел связи, штаб Центрального оборонительного района, база артиллерийской бригады — наблюдались многочасовые пожары масляных трансформаторов и есть фото разрушенных зданий облэнерго. Работы не знающего аналогов российского ПВО и Су-30, купленных в кредит Ереваном на 10 лет, замечено пока не было."



https://petrimazepa.com/nagornyy_karaba ... deli_voyny Війна Азербайджану і Вірменії.На стороні Вірменії - воює хвалена московитська техніка.Що маємо?"А вот Степанакерту сильно досталось в плане прилётов. Была выбита республиканская энергетическая компания, две подстанции, узел связи, штаб Центрального оборонительного района, база артиллерийской бригады — наблюдались многочасовые пожары масляных трансформаторов и есть фото разрушенных зданий облэнерго. Работы не знающего аналогов российского ПВО и Су-30, купленных в кредит Ереваном на 10 лет, замечено пока не было." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21636 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1242 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6653665466556656 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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