Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Президент не сказав, про які 5 важливих питань іде мова, але пообіцяв озвучити це пізніше. За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню. https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/13/7269741/
Місцеві вибори і так проходитимуть по новій заплутаній процедурі. Так ще добавлять.
freeze написав:25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения. Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.
Звідки інформація? Хочуть цими питаннями зірвати вибори чи планують скористатися їх результатами, щоб пошматувати Україну?
Вы даже не можете себе представить размер цинизма и ... от .....
ВВС: Ви говорите про Мінськ - суть Мінського процесу полягає в тому, що Володимир Путін каже цілком чітко: ви отримаєте контроль над своїм східним кордоном тільки в кінці процесу. Тому моє запитання до вас дуже просте. Дайте мені просту відповідь - так чи ні. Чи вірите ви, що зможете укласти мирну угоду з Володимиром Путіним, яка поверне вам всі ваші території, включно з Кримом?
В.З.: Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру.
В этом интервью указано(дан ответ) на порядок больше вопросов, с огляду на происходящее, чем Вы спрашиваете.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Україна - це холодна країна! Яка пустеля?
Пустелі бувають і холодні. Головне не температура, а кількість опадів. Олешківські піски теж, колись, були зеленим степом, поки їх не витоптали мільйон овець старорежимного олігарха. http://www.naturalist.if.ua/?p=60
Семеро із десяти біологів вам скажуть, що уже почалось всепланетарне вимирання, і воно буде найбільшим за своїми втратами за всі 4,5 мільярди років існування життя на Землі. Більшим, а ніж метеорна катастрофа, коли вимерли динозаври 65 мільйонів років тому, а ніж будь-яке з інших, а найбільш прикро, що це вимирання спричинене людською діяльністю. Більше сімдесяти відсотків науковців вважають, що в найближчі 30 років з лиця нашої з вами планети зникне п’ята частина всіх живих організмів, а близько третини біологів беруться стверджувати, що за цей час зникне не менше половини всіх існуючих видів.
Бред про фреоны, которые якобы разрушают озоновый слой (который на самом деле непрерывно возобновляется коротковолновым излучением Солнца), давно развенчан.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
lapay написав: Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?
Наверняка, причем все 5 вопросов будут по этой теме.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Війна Азербайджану і Вірменії. На стороні Вірменії - воює хвалена московитська техніка. Що маємо?
"А вот Степанакерту сильно досталось в плане прилётов. Была выбита республиканская энергетическая компания, две подстанции, узел связи, штаб Центрального оборонительного района, база артиллерийской бригады — наблюдались многочасовые пожары масляных трансформаторов и есть фото разрушенных зданий облэнерго. Работы не знающего аналогов российского ПВО и Су-30, купленных в кредит Ереваном на 10 лет, замечено пока не было."