очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:48
очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:57
Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".
Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:15
если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...
кстати ваши призывы к дискриминации пожилых людей можно расценивать как нарушение закона...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:42
Вам уже даны были ссылки.
Обратите внимание, на опросники и голосовалки, что поднялись по всем сайтам:
"Медведчук".
При чём этот уже с шаманами обмывал своё царствие.
А лицедею уже "в Швецию накапало". За "шедевры тысячелетия"(позорище)
Такого уровня Врага - Украина ещё не видела!(жаль модер поудалял сразу все посты, по этой теме - но она официальна, главное, что бы "дошло" до плебса, с какой нечистью имеем дело - согласно опросников предложенных Вам к осмотру 66% из 73% голосовавших за Шута уже понимают его продажную сущность).
Круче Чивакуни, тот, с паном Азировым хоть экономику, с таким остервенением не валил. Грёб всё под себя.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 жов, 2020 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:48
Батенька, ... - купленная Врагом нелюдь рисует с помощью "референдума" - "Белорусский сценарий".
Когда очуняете - окажетесь в роли "белорусских декабристов".(баранов, что на "даёшь", за неделю просрали независимость Белоруси - "Страну")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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