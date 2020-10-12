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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6655665666576658> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 33 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 42% 14 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 6 8. Свобода 3% 1 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 12% 4 10. Інші партії 18% 6 Всього голосів : 33 Додано: Вів 13 жов, 2020 15:48 freeze написав: 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.

Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили. 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы... очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5039 З нами з: 06.08.08 Подякував: 263 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 15:57 Тракторист написав: freeze написав: 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.

Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили. 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы... очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...

Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".

Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны. Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны. Hotab

Повідомлень: 3123 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 16:15 Hotab написав: Тракторист написав: freeze написав: 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.

Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили. 25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы... очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...

Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".

Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны. Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны.

если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...



кстати ваши призывы к дискриминации пожилых людей можно расценивать как нарушение закона... если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...кстати ваши призывы к дискриминации пожилых людей можно расценивать как нарушение закона... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5039 З нами з: 06.08.08 Подякував: 263 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 16:42 lapay написав: Starikan написав: Меня больше интересует, какого "другого человека" вместо себя (в случае неудачи "примирения" с ЛДНР и РФ) он имеет в виду? Меня больше интересует, какого "другого человека" вместо себя (в случае неудачи "примирения" с ЛДНР и РФ) он имеет в виду?

З ким СН буде блокуватись, в східних регіонах, після місцевих виборів, того патрона і мав на увазі. З ким СН буде блокуватись, в східних регіонах, після місцевих виборів, того патрона і мав на увазі.

Вам уже даны были ссылки.

Обратите внимание, на опросники и голосовалки, что поднялись по всем сайтам:

https://www.ostro.org/

"Медведчук".

При чём этот уже с шаманами обмывал своё царствие.



А лицедею уже "в Швецию накапало". За "шедевры тысячелетия"(позорище)



Такого уровня Врага - Украина ещё не видела!(жаль модер поудалял сразу все посты, по этой теме - но она официальна, главное, что бы "дошло" до плебса, с какой нечистью имеем дело - согласно опросников предложенных Вам к осмотру 66% из 73% голосовавших за Шута уже понимают его продажную сущность).

Круче Чивакуни, тот, с паном Азировым хоть экономику, с таким остервенением не валил. Грёб всё под себя. Вам уже даны были ссылки.Обратите внимание, на опросники и голосовалки, что поднялись по всем сайтам:"Медведчук".При чём этот уже с шаманами обмывал своё царствие.А лицедею уже "в Швецию накапало". За "шедевры тысячелетия"(позорище)Такого уровня Врага - Украина ещё не видела!(жаль модер поудалял сразу все посты, по этой теме - но она официальна, главное, что бы "дошло" до плебса, с какой нечистью имеем дело - согласно опросников предложенных Вам к осмотру 66% из 73% голосовавших за Шута уже понимают его продажную сущность).Круче Чивакуни, тот, с паном Азировым хоть экономику, с таким остервенением не валил. Грёб всё под себя. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 жов, 2020 16:51, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8465 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 16:48 Тракторист написав: Hotab написав: Тракторист написав: очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы... очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...

Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".

Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны. Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны.

если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...



кстати ваши призывы к дискриминации пожилых людей можно расценивать как нарушение закона... если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...кстати ваши призывы к дискриминации пожилых людей можно расценивать как нарушение закона...

Батенька, ... - купленная Врагом нелюдь рисует с помощью "референдума" - "Белорусский сценарий".

Когда очуняете - окажетесь в роли "белорусских декабристов".(баранов, что на "даёшь", за неделю просрали независимость Белоруси - "Страну") Батенька, ... - купленная Врагом нелюдь рисует с помощью "референдума" - "Белорусский сценарий".Когда очуняете - окажетесь в роли "белорусских декабристов".(баранов, что на "даёшь", за неделю просрали независимость Белоруси - "Страну") Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8465 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 17:19 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия,

"Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.

Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону. "Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону. Hotab

Повідомлень: 3123 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 17:40 Hotab написав: Тракторист написав: если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия,

"Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.

Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону. "Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону.

как я и написал выше это "очередная имитация бурной деятельности"... как я и написал выше это "очередная имитация бурной деятельности"... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5039 З нами з: 06.08.08 Подякував: 263 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 17:48

Но для начала, например, можно хотя бы выполнить решения РЕФЕРЕНДУМА.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Всеукраинский_референдум_(2000)



Трюк конечно интересный. С одной стороны, вроде как "залучають людей до управління державою". С другой:

- если результат будет выгодный для власти - будут его внедрять "именем народа"

- если результат не понравится керманычам - скажут, что "опрос" ничем не предусмотрен и "никто никому ничего не должен" Ничего плохого в "опросе" нет.Но для начала, например, можно хотя бы выполнить решения РЕФЕРЕНДУМА.Всеукраинский_референдум_(2000)Трюк конечно интересный. С одной стороны, вроде как "залучають людей до управління державою". С другой:- если результат будет выгодный для власти - будут его внедрять "именем народа"- если результат не понравится керманычам - скажут, что "опрос" ничем не предусмотрен и "никто никому ничего не должен" Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12837 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7249 раз. Подякували: 3389 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 17:52 Тракторист написав: если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий... если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...



А кто-то написал, что этого хочет.

И вообще, какие претензии к "порохоботам" ?



Ты и тебе подобные, голосовали "против" Порошенко, но проголосовали за Зеленского, вот и жрите его. Выдвигай претензии к Зеленскому, но у тебя на генетическом уровне прописан трепет перед высшим начальством совкового уровня А кто-то написал, что этого хочет.И вообще, какие претензии к "порохоботам" ?Ты и тебе подобные, голосовали "против" Порошенко, но проголосовали за Зеленского, вот и жрите его. Выдвигай претензии к Зеленскому, но у тебя на генетическом уровне прописан трепет перед высшим начальством совкового уровня "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5363 З нами з: 31.08.09 Подякував: 351 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 17:54 Hotab написав: Тракторист написав: если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия,

"Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.

Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону. "Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону.

Попробую "на пальцах", объяснить происходящее(в кеше)

Бюджет:

В воюющей стране "вдруг" бюджет МВД превышает бюджет Вооруженных Сил , в то же время, все программы ВС по вооружению - ПРОСРАНЫ. https://youtu.be/MoOsspWd3oI

- Загонять баранов в стойло после "рехферендума".(отсюда и перспектива Югославского сценария, а для отдельных баранов - поясню "бить будут по роже, а не по паспорту", что уже не один год толкую, судьба польских, немецких... - покажется счастливой)



- "Воля народа" - да клали они на "нарид"(нарисуют 92% за присоединение к ДЫНЫЛЫРЫ)



- Кортежи "слуги" - меня ни в малейшем случае не удивит, если пара машин их кортежа окажется "любезно предоставленными ФСБ, с полным оборудованием"



- Единственно Законным и логичным, сегодня было расследование дела о Вагнеровцах и принятие срочного, публичного Решения!



- О "быборах с рехферендумом" - единственная логическая цепь - не идти 100% - Реально?

- НЕТ! Попробую "на пальцах", объяснить происходящее(в кеше)Бюджет:В воюющей стране "вдруг" бюджет МВД превышает бюджет Вооруженных Сил, в то же время, все программы ВС по вооружению - ПРОСРАНЫ.- Загонять баранов в стойло после "рехферендума".(отсюда и перспектива Югославского сценария, а для отдельных баранов - поясню "бить будут по роже, а не по паспорту", что уже не один год толкую, судьба польских, немецких... - покажется счастливой)- "Воля народа" - да клали они на "нарид"(нарисуют 92% за присоединение к ДЫНЫЛЫРЫ)- Кортежи "слуги" - меня ни в малейшем случае не удивит, если пара машин их кортежа окажется "любезно предоставленными ФСБ, с полным оборудованием"- Единственно Законным и логичным, сегодня было расследование дела о Вагнеровцах и принятие срочного, публичного Решения! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8465 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6655665666576658> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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