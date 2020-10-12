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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6655665666576658>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:48

  freeze написав:25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.
Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:57

  Тракторист написав:
  freeze написав:25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.
Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...

Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".
Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:15

  Hotab написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:25 октября совместно с местными выборами будет проведен всеукраинский опрос населения.
Будут внесены пять вопросов. Какие - еще не объявили.

очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...

Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".
Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны.

если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...

кстати ваши призывы к дискриминации пожилых людей можно расценивать как нарушение закона...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:42

  lapay написав:
  Starikan написав:Меня больше интересует, какого "другого человека" вместо себя (в случае неудачи "примирения" с ЛДНР и РФ) он имеет в виду?

З ким СН буде блокуватись, в східних регіонах, після місцевих виборів, того патрона і мав на увазі. :)

Вам уже даны были ссылки.
Обратите внимание, на опросники и голосовалки, что поднялись по всем сайтам:
https://www.ostro.org/
"Медведчук".
При чём этот уже с шаманами обмывал своё царствие.

А лицедею уже "в Швецию накапало". За "шедевры тысячелетия"(позорище)

Такого уровня Врага - Украина ещё не видела!(жаль модер поудалял сразу все посты, по этой теме - но она официальна, главное, что бы "дошло" до плебса, с какой нечистью имеем дело - согласно опросников предложенных Вам к осмотру 66% из 73% голосовавших за Шута уже понимают его продажную сущность).
Круче Чивакуни, тот, с паном Азировым хоть экономику, с таким остервенением не валил. Грёб всё под себя.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 жов, 2020 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:48

  Тракторист написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:очередная имитация бурной деятельности - такие опросы не имеют никакой юридической силы...

Этот же человек через некоторое время заявит "а кто проводил опрос, кто спрашивал, хотим ли мы двигаться к Европе, или к кацапам?".
Таки надо лет с 60-ти (а для бурчащих маразматиков и пораньше) ввести запрет на голосования, выборы и любое влияние на принятие решений о курсе страны.

если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...

кстати ваши призывы к дискриминации пожилых людей можно расценивать как нарушение закона...

Батенька, ... - купленная Врагом нелюдь рисует с помощью "референдума" - "Белорусский сценарий".
Когда очуняете - окажетесь в роли "белорусских декабристов".(баранов, что на "даёшь", за неделю просрали независимость Белоруси - "Страну")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:19

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия,

"Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.
Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:40

  Hotab написав:
  Тракторист написав:если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия,

"Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.
Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону.

как я и написал выше это "очередная имитация бурной деятельности"...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:48

Ничего плохого в "опросе" нет.
Но для начала, например, можно хотя бы выполнить решения РЕФЕРЕНДУМА.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинский_референдум_(2000)

Трюк конечно интересный. С одной стороны, вроде как "залучають людей до управління державою". С другой:
- если результат будет выгодный для власти - будут его внедрять "именем народа"
- если результат не понравится керманычам - скажут, что "опрос" ничем не предусмотрен и "никто никому ничего не должен"
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:52

  Тракторист написав:если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...


А кто-то написал, что этого хочет.
И вообще, какие претензии к "порохоботам" ?

Ты и тебе подобные, голосовали "против" Порошенко, но проголосовали за Зеленского, вот и жрите его. Выдвигай претензии к Зеленскому, но у тебя на генетическом уровне прописан трепет перед высшим начальством совкового уровня :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:54

  Hotab написав:
  Тракторист написав:если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия,

"Мы" не хотим и в этом нет юридический необходимости.
Все что нужно - это опрос,чтобы дед шапо напару с вами не рассказывал,что народ не спросили, он в совок хочет, или в противополложную сторону.

Попробую "на пальцах", объяснить происходящее(в кеше)
Бюджет:
В воюющей стране "вдруг" бюджет МВД превышает бюджет Вооруженных Сил :shock: , в то же время, все программы ВС по вооружению - ПРОСРАНЫ. https://youtu.be/MoOsspWd3oI
- Загонять баранов в стойло после "рехферендума".(отсюда и перспектива Югославского сценария, а для отдельных баранов - поясню "бить будут по роже, а не по паспорту", что уже не один год толкую, судьба польских, немецких... - покажется счастливой)

- "Воля народа" - да клали они на "нарид"(нарисуют 92% за присоединение к ДЫНЫЛЫРЫ)

- Кортежи "слуги" - меня ни в малейшем случае не удивит, если пара машин их кортежа окажется "любезно предоставленными ФСБ, с полным оборудованием"

- Единственно Законным и логичным, сегодня было расследование дела о Вагнеровцах и принятие срочного, публичного Решения!

- О "быборах с рехферендумом" - единственная логическая цепь - не идти 100% - Реально?
- НЕТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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