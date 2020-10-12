Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:если вы хотите иметь опрос общественного мнения имеющий юридические последствия, то необходимо проводить референдум в сроки предусмотренные законом и по процедуре предусмотренной законом. любые другие опросы являются банальной социологией и не имеют юридических последствий...
А кто-то написал, что этого хочет. И вообще, какие претензии к "порохоботам" ?
Ты и тебе подобные, голосовали "против" Порошенко, но проголосовали за Зеленского, вот и жрите его. Выдвигай претензии к Зеленскому, но у тебя на генетическом уровне прописан трепет перед высшим начальством совкового уровня
Батенька, Вам не о том! Ещё на примере Чивакуни поясняли: Так не бывает, что бы один царь был способным и удачливым - остальные 36 миллионов честные. - Особенно, если в Законе(о Гос службе) прописано обратное.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Ничего плохого в "опросе" нет. Но для начала, например, можно хотя бы выполнить решения РЕФЕРЕНДУМА. https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинский_референдум_(2000)
Трюк конечно интересный. С одной стороны, вроде как "залучають людей до управління державою". С другой: - если результат будет выгодный для власти - будут его внедрять "именем народа" - если результат не понравится керманычам - скажут, что "опрос" ничем не предусмотрен и "никто никому ничего не должен"
а что хорошего в "опросе", который проводит неизвестно кто (ЦИК никаких опросов не планирует) и не известно за чей счёт?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
lapay написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/ Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?
У порохоботів люба дія Зеленського це зрада, а якщо немає там ніякої зради то вони її набрешуть.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
По данным источника, на закрытой встрече, в которой с украинской стороны, кроме президента, участвовал глава СБУ Иван Баканов (но отсутствовали представители ОП), главой МИ-6 обсуждались три основные темы:
атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
ситуация на востоке и действия России.
третья (относящаяся, в том числе и к российской тематике) – окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины
Бубочке уже не намекают, а говорят открытым текстом, что предатели Украины сидят в ОП
Не исключаю, что одна из причин анонса некого опроса - заглушить тему встречи в главой английской разведки
Журналисты отмечают: если сокращение части в Ичне можно по крайней мере попытаться объяснить объективными причинами, то аналогичную ситуацию в Нежине объяснить невозможно.
Нежинская ВЧ 4558 сейчас самая старая в Украине - ей 120 лет. Здесь о сокращении всего персонала сообщили пару дней назад. Через 2 месяца 250 высококлассных специалистов станут безработными. Работники выходят на митинги ... Отмечается, что в части 4558 ремонтируют все – от стрелкового оружия до зенитных систем. За 7 лет войны на востоке работники установили прочные связи с военными на фронте
В воюющей стране сокращается ремонтная воинская часть.
Российские дипломаты уверяют, что передали ей "свидетельства дискриминационного характера языковой политики Украины" и "насильственной украинизации всех сфер жизни общества", но ответа от Миятович так и не дождались
В Украине проводится украинизация. Ну кто бы мог подумать. Наверное, это ответ маленькой девочки из Одессы по-украински очень "ущемил" права русскоязычной учительницы
lapay написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/ Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?
У порохоботів люба дія Зеленського це зрада, а якщо немає там ніякої зради то вони її набрешуть.
Вы укажите, хоть один пункт, где от "Янелоха разводящего из Омана", не было бы Зрады? Во внешней политике, во внутренней, когда им дали 73% процента доверия "я не знаю кто". Из которых 66% - уже кричат: "Зрада!"(но за оружие пока не берутся)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Ничего плохого в "опросе" нет. Но для начала, например, можно хотя бы выполнить решения РЕФЕРЕНДУМА. https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинский_референдум_(2000)
Трюк конечно интересный. С одной стороны, вроде как "залучають людей до управління державою". С другой: - если результат будет выгодный для власти - будут его внедрять "именем народа" - если результат не понравится керманычам - скажут, что "опрос" ничем не предусмотрен и "никто никому ничего не должен"
Якщо "правильно" поставити питання то і відповіді будуть "правильні". Трюк цей робили вже не раз і не два. Зе правда не розуміє, що нічого йому це не дасть. Не для того його люди обирали щоб він відповідальність на них перекладав.