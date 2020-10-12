Додано: Вів 13 жов, 2020 18:30

Огонь враг открывал вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и Майорска - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия

но отсутствовали представители ОП), главой МИ-6 обсуждались три основные темы:

атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;

ситуация на востоке и действия России.

третья (относящаяся, в том числе и к российской тематике) – окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента. Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины

По данным источника, на закрытой встрече, в которой с украинской стороны, кроме президента, участвовал глава СБУ Иван Баканов (), главой МИ-6 обсуждались три основные темы:Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского,

Нардеп Евгения Кравчук подчеркнула, что опрос в день местных выборов пройдет вне избирательных участков



Опрос избирателей в день местных выборов, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, не будет оплачен из государственного бюджета и пройдет без привлечения Центральной избирательной комиссии

Журналисты отмечают: если сокращение части в Ичне можно по крайней мере попытаться объяснить объективными причинами, то аналогичную ситуацию в Нежине объяснить невозможно.



Нежинская ВЧ 4558 сейчас самая старая в Украине - ей 120 лет. Здесь о сокращении всего персонала сообщили пару дней назад. Через 2 месяца 250 высококлассных специалистов станут безработными. Работники выходят на митинги

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Отмечается, что в части 4558 ремонтируют все – от стрелкового оружия до зенитных систем. За 7 лет войны на востоке работники установили прочные связи с военными на фронте

Российские дипломаты уверяют, что передали ей "свидетельства дискриминационного характера языковой политики Украины" и "насильственной украинизации всех сфер жизни общества", но ответа от Миятович так и не дождались

Александр Дубинский: талантливый журналист и известный ведущий или пиарщик Арбузова-Клименко и медиакиллер Коломойского, шантажирующий банкиров?

На сайте президента появилась петиция с предложением назначить главой украинской делегации в ТКГ бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша



Ітогі подвєдьом. 2020-10-13Бубочке уже не намекают, а говорят открытым текстом, что предатели Украины сидят в ОПНе исключаю, что одна из причин анонса некого опроса - заглушить тему встречи в главой английской разведкиБубочка опять решил сыграть простого парня из народа. Мол, давай поговорим.Чё оно тыкает ?Стопэ.Подобные опросы никак не урегулированы законодательно.Поэтому, вроде бы как всё верно, подобные опросы не могут финансироваться из бюджетаи ЦИК не участвует.НО! б***, НО! За чей счёт будет банкет, то есть, опрос ? Явно за деньги неких третьих лицВ воюющей стране сокращается ремонтная воинская часть.В Украине проводится украинизация. Ну кто бы мог подумать.Наверное, это ответ маленькой девочки из Одессы по-украински очень "ущемил" права русскоязычной учительницыНадо проголосоватьПообещать 3 косточки, бросить самую маленькую. Остальные зажать