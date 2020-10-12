Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/ Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?
У порохоботів люба дія Зеленського це зрада, а якщо немає там ніякої зради то вони її набрешуть.
Вы укажите, хоть один пункт, где от "Янелоха разводящего из Омана", не было бы Зрады? Во внешней политике, во внутренней, когда им дали 73% процента доверия "я не знаю кто". Из которых 66% - уже кричат: "Зрада!"(но за оружие пока не берутся)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Ничего плохого в "опросе" нет. Но для начала, например, можно хотя бы выполнить решения РЕФЕРЕНДУМА. https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинский_референдум_(2000)
Трюк конечно интересный. С одной стороны, вроде как "залучають людей до управління державою". С другой: - если результат будет выгодный для власти - будут его внедрять "именем народа" - если результат не понравится керманычам - скажут, что "опрос" ничем не предусмотрен и "никто никому ничего не должен"
Якщо "правильно" поставити питання то і відповіді будуть "правильні". Трюк цей робили вже не раз і не два. Зе правда не розуміє, що нічого йому це не дасть. Не для того його люди обирали щоб він відповідальність на них перекладав.
lapay написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/ Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?
У порохоботів люба дія Зеленського це зрада, а якщо немає там ніякої зради то вони її набрешуть.
По сути тебе сказать нечего ? Всё бегаешь и оправдываешь своего кумира Зеленского
Данный опрос - незаконен, его финансирование неизвестно. Опрос анонсирует Зеленский - прямое нарушение закона
Вы ж зелебобики орали до выборов, что вы честные, вы по закону. Где закон ? Только гуаном бросаетесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Підприємства державного концерну "Укроборонпром" за підсумками 9 місяців 2020 року виготовили озброєння та військової техніки, а також надали послуг з їх ремонту та обслуговування, на 21,8 мільярдів гривень. Це на 1,1 мільярд гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року (20,7 млрд грн відповідно). Таким чином, обсяг виробництва озброєння та військової техніки підприємствами Концерну за три квартали поточного року склав 105% у порівнянні з 2019 роком. Обсяг виготовленої продукції (послуг) підприємств бронетанкової галузі збільшився майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 4,6 млрд грн (2,7 млрд грн у 2019 році відповідно). Збільшення обсягів виготовленої продукції та наданих послуг спостерігається і на підприємствах радіолокації, радіозв’язку і спеціального приладобудування, а також суднобудівних та судоремонтних підприємствах. Так, за підсумками трьох кварталів 2020 року, ці підприємства Концерну виготовили продукції та надали послуг на 1,9 млрд грн (1,8 млрд грн у 2019 році) та 2,5 млрд грн відповідно (2,1 млрд грн у 2019 році). Таким чином за 9 місяців поточного року підприємства Концерну виконали 101% плану поточного року з виготовлення та ремонтів озброєння та військової техніки. ------------------------------------------------------------------------------ щось ці цифри не корелюють з суцільною зрадою у ВПК про яку нам пишуть песікоти-шміти.
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