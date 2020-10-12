RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6656665766586659>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:33

  unicdima написав:
  lapay написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/
Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? :evil:
Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?

У порохоботів люба дія Зеленського це зрада, а якщо немає там ніякої зради то вони її набрешуть.

Вы укажите, хоть один пункт, где от "Янелоха разводящего из Омана", не было бы Зрады?
Во внешней политике, во внутренней, когда им дали 73% процента доверия "я не знаю кто".
Из которых 66% - уже кричат: "Зрада!"(но за оружие пока не берутся)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8462
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:40

  Вкладчик1234 написав:Ничего плохого в "опросе" нет.
Но для начала, например, можно хотя бы выполнить решения РЕФЕРЕНДУМА.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинский_референдум_(2000)

Трюк конечно интересный. С одной стороны, вроде как "залучають людей до управління державою". С другой:
- если результат будет выгодный для власти - будут его внедрять "именем народа"
- если результат не понравится керманычам - скажут, что "опрос" ничем не предусмотрен и "никто никому ничего не должен"

Якщо "правильно" поставити питання то і відповіді будуть "правильні".
Трюк цей робили вже не раз і не два. Зе правда не розуміє, що нічого йому це не дасть. Не для того його люди обирали щоб він відповідальність на них перекладав.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:59

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:У порохоботів люба дія Зеленського це зрада, а якщо немає там ніякої зради то вони її набрешуть.

Зеля свої "опитування" за свої гроші буде робити? Ну так нефіг викидати державні гроші на різну рекламну фігню, в бюджеті і так дефіцит.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10820
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:03

  unicdima написав:
  lapay написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/
Ну це вже зашквар так зашквар. Мало того, що вони конкурси проводять за вихідні, так ще й всенародне опитування, про яке ніхто не здогадувався, за тиждень хочуть провести. Щоб ні подумати, ні обговорити не було часу. І які будуть наслідки голосування? Почнуть махати результатами, як всенародним референдумом? :evil:
Певен, що винесуть щось про мир на Донбасі, типу - ви за мирну угоду з Лугандоном чи РФ?

У порохоботів люба дія Зеленського це зрада, а якщо немає там ніякої зради то вони її набрешуть.

По сути тебе сказать нечего ?
Всё бегаешь и оправдываешь своего кумира Зеленского

Данный опрос - незаконен, его финансирование неизвестно.
Опрос анонсирует Зеленский - прямое нарушение закона

Вы ж зелебобики орали до выборов, что вы честные, вы по закону. Где закон ?
Только гуаном бросаетесь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5369
З нами з: 31.08.09
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:06

Re: Політичні дискусії

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" за підсумками 9 місяців 2020 року виготовили озброєння та військової техніки, а також надали послуг з їх ремонту та обслуговування, на 21,8 мільярдів гривень.
Це на 1,1 мільярд гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року (20,7 млрд грн відповідно). Таким чином, обсяг виробництва озброєння та військової техніки підприємствами Концерну за три квартали поточного року склав 105% у порівнянні з 2019 роком.
Обсяг виготовленої продукції (послуг) підприємств бронетанкової галузі збільшився майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 4,6 млрд грн (2,7 млрд грн у 2019 році відповідно). Збільшення обсягів виготовленої продукції та наданих послуг спостерігається і на підприємствах радіолокації, радіозв’язку і спеціального приладобудування, а також суднобудівних та судоремонтних підприємствах. Так, за підсумками трьох кварталів 2020 року, ці підприємства Концерну виготовили продукції та надали послуг на 1,9 млрд грн (1,8 млрд грн у 2019 році) та 2,5 млрд грн відповідно (2,1 млрд грн у 2019 році).
Таким чином за 9 місяців поточного року підприємства Концерну виконали 101% плану поточного року з виготовлення та ремонтів озброєння та військової техніки.
------------------------------------------------------------------------------
щось ці цифри не корелюють з суцільною зрадою у ВПК про яку нам пишуть песікоти-шміти.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:11

  unicdima написав:щось ці цифри не корелюють з суцільною зрадою у ВПК про яку нам пишуть песікоти-шміти.

Ты тут тыкаешь результатами за 3 квартала этого года

Где будет проводится ремонт военной техники, если часть будет закрыта ?

Не прыгай с темы на тему. Ты уже надёжно закреплён :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5369
З нами з: 31.08.09
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:11

  pesikot написав:По сути тебе сказать нечего ?
Всё бегаешь и оправдываешь своего кумира Зеленского

він не мій кумир, мені багато в ньому не подобається, а займаюся я викриттям ваших фейків.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:14

  pesikot написав:
  unicdima написав:щось ці цифри не корелюють з суцільною зрадою у ВПК про яку нам пишуть песікоти-шміти.

Ты тут тыкаешь результатами за 3 квартала этого года

Где будет проводится ремонт военной техники, если часть будет закрыта ?

Не прыгай с темы на тему. Ты уже надёжно закреплён :)

а если не будет?
де відповідь на мій комент про бронемашини?
як тебе ловиш на фейках то ти одразу зникаєш.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:16

  unicdima написав:
  pesikot написав:По сути тебе сказать нечего ?
Всё бегаешь и оправдываешь своего кумира Зеленского

він не мій кумир, мені багато в ньому не подобається, а займаюся я викриттям ваших фейків.

Но ни одного "фейка" ты не разоблачил :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5369
З нами з: 31.08.09
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:17

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:щось ці цифри не корелюють з суцільною зрадою у ВПК про яку нам пишуть песікоти-шміти.

Ты тут тыкаешь результатами за 3 квартала этого года

Где будет проводится ремонт военной техники, если часть будет закрыта ?

Не прыгай с темы на тему. Ты уже надёжно закреплён :)

а если не будет?
де відповідь на мій комент про бронемашини?
як тебе ловиш на фейках то ти одразу зникаєш.

А где твои доказательства, что это контракт от 2019 года ? :)
Давай доказательства :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5369
З нами з: 31.08.09
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6656665766586659>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.