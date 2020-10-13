Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:По сути тебе сказать нечего ? Всё бегаешь и оправдываешь своего кумира Зеленского
він не мій кумир, мені багато в ньому не подобається, а займаюся я викриттям ваших фейків.
"мені багато в ньому не подобається" - обычный прием зелебобиков, взятый у рашеботов Тебе он не нравится, но ты его не критикуешь от слова совсем
Продолжим
В каком формате будет проводится опрос ? И почему вопросы скрывают ?
за чей счёт будет проводится опрос ? Если за бюджетный, то по какой статье расходов ? и какой закон регламентирует проведение такого опроса ? Если за деньги третьих лиц, то почему опрос анонсирует президент Украины ?
Давай, опровергай "фейки" И про военный контракт не забудь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Хорватский сценарий", с правительственного квартала - это не бред тяжко больного. Результатом любой политики есть происходящее вокруг.... Киев оперативный, сегодня у стадиона Олимпийского: https://www.facebook.com/18069682565974 ... video_list ......................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
По данным источника, на закрытой встрече, в которой с украинской стороны, кроме президента, участвовал глава СБУ Иван Баканов (но отсутствовали представители ОП), главой МИ-6 обсуждались три основные темы:
атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
ситуация на востоке и действия России.
третья (относящаяся, в том числе и к российской тематике) – окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины
Бубочке уже не намекают, а говорят открытым текстом, что предатели Украины сидят в ОП
Не исключаю, что одна из причин анонса некого опроса - заглушить тему встречи в главой английской разведки
Закрита, секретна зустріч, отже інфу про зміст обговорюваного міг слити порохоботам Президент, голова Мі-6 або голова СБУ. Песійкот, то хто з цих трьох ваше джерело? То хто клоун?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.