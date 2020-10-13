Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:По сути тебе сказать нечего ? Всё бегаешь и оправдываешь своего кумира Зеленского
він не мій кумир, мені багато в ньому не подобається, а займаюся я викриттям ваших фейків.
"мені багато в ньому не подобається" - обычный прием зелебобиков, взятый у рашеботов Тебе он не нравится, но ты его не критикуешь от слова совсем
Продолжим
В каком формате будет проводится опрос ? И почему вопросы скрывают ?
за чей счёт будет проводится опрос ? Если за бюджетный, то по какой статье расходов ? и какой закон регламентирует проведение такого опроса ? Если за деньги третьих лиц, то почему опрос анонсирует президент Украины ?
Давай, опровергай "фейки" И про военный контракт не забудь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
По данным источника, на закрытой встрече, в которой с украинской стороны, кроме президента, участвовал глава СБУ Иван Баканов (но отсутствовали представители ОП), главой МИ-6 обсуждались три основные темы:
атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
ситуация на востоке и действия России.
третья (относящаяся, в том числе и к российской тематике) – окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины
Бубочке уже не намекают, а говорят открытым текстом, что предатели Украины сидят в ОП
Не исключаю, что одна из причин анонса некого опроса - заглушить тему встречи в главой английской разведки
Закрита, секретна зустріч, отже інфу про зміст обговорюваного міг слити порохоботам Президент, голова Мі-6 або голова СБУ. Песійкот, то хто з цих трьох ваше джерело? То хто клоун?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Підприємства державного концерну "Укроборонпром" за підсумками 9 місяців 2020 року виготовили озброєння та військової техніки, а також надали послуг з їх ремонту та обслуговування, на 21,8 мільярдів гривень. Це на 1,1 мільярд гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року (20,7 млрд грн відповідно). Таким чином, обсяг виробництва озброєння та військової техніки підприємствами Концерну за три квартали поточного року склав 105% у порівнянні з 2019 роком. Обсяг виготовленої продукції (послуг) підприємств бронетанкової галузі збільшився майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 4,6 млрд грн (2,7 млрд грн у 2019 році відповідно). Збільшення обсягів виготовленої продукції та наданих послуг спостерігається і на підприємствах радіолокації, радіозв’язку і спеціального приладобудування, а також суднобудівних та судоремонтних підприємствах. Так, за підсумками трьох кварталів 2020 року, ці підприємства Концерну виготовили продукції та надали послуг на 1,9 млрд грн (1,8 млрд грн у 2019 році) та 2,5 млрд грн відповідно (2,1 млрд грн у 2019 році). Таким чином за 9 місяців поточного року підприємства Концерну виконали 101% плану поточного року з виготовлення та ремонтів озброєння та військової техніки. ------------------------------------------------------------------------------ щось ці цифри не корелюють з суцільною зрадою у ВПК про яку нам пишуть песікоти-шміти.
Schmit написав:Ти хоч посилання якісь давай, звідки всі ці цифри, бо схоже на зелені фантазії. До речі, що там з ракетними програмами? Це відео про зарубані ракетні програми (з 8-ї хвилини) не спростоване. https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s
порохоботи точно так як і їх русскіє колєгі поголовно забанені в гуглі ))) це офіційна статистика Укроборонпрому
читаю опис твого відео-"Фінансування Збройних сил скоротять вперше з 1991 року.", суцільна брехня, там нема чого і коментувати. брехуни.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Schmit написав:Ти хоч посилання якісь давай, звідки всі ці цифри, бо схоже на зелені фантазії. До речі, що там з ракетними програмами? Це відео про зарубані ракетні програми (з 8-ї хвилини) не спростоване. https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s
порохоботи точно так як і їх русскіє колєгі поголовно забанені в гуглі ))) це офіційна статистика Укроборонпрому
читаю опис твого відео-"Фінансування Збройних сил скоротять вперше з 1991 року.", суцільна брехня, там нема чого і коментувати. брехуни.
Отже Павлоградський хімзавод відновив виробництво та повернув близько 700 працівників, звільнених на початку року? ВСУ напевно вже отримало нові партії новеньких ракет Вільха? Нептуни вже запустили у серійне виробництво, а Грім2 - прийняли на озброєння?... Що з цього усього - брехня?
Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm "Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...
Кармелюк написав:Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm "Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...
"Президент", в Украине - это прежде всего внешняя политика, Верховный Главнокомандующий. 1. Внешняя политика(в цифрах) - Мотор Сич - 3,5 ярда зелёных денеХ "Чайки" из Британии - 2,5 ярда зелёных денеХ МВФ - 1,2 ярда зелёных денеХ При чём усё в долг рядовым... - Украине!
- Перемога!
2. Верховному га.внокомандующему Украины Зе, - как никому доверено было 73% голосов и в парламенте - вся внутренняя, экономическая политика Украины. Результат: ЗРВ/2 Тотальная инфляция и причина не только неурожай. Политика в отношении инфляции гривны ............................. - В оккупации Крым - В оккупации часть Донбасса При таком доверии - просрано все(стратегические) программы поставок в Армию Открыто Предателями Родины из Администрации Зе - сдают в телефонном режиме интересы Государства Украина(справа с Вагнеровцами). 1,5 миллиона беженцев в ах...уе - большинство вынуждено было вернуться... Вместо восстановления Конституционного строя на оккупированной территории - янелох разводящий из Омана - разводит....
Живы говорите? Кто? Кто вкрав, та вивів? Так, добре - коли шо то на дачку у Італію, Іспанію,... - д.р.о.ч.и.ть по Рідній ненькі Украні? - А в это самое время на Печерских пагорбах уже звучит гимн Московии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кармелюк написав:Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm "Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...
А если коснуться карантина.... - То уже дожили, что Зе открыто в спину население кричит - "Брехуни!" - "Баба Груня" - имеет компетенцию в медицине выше, чем министр здравоохранения... - Просрал ....., всё, даже то что было нельзя! - Кто желает лечиться тот в Шарите, Белоруси, Литве, США, Израиле, Кубе, и... как ни странно в Московии!!!! Шакалы уже за пилюльками в Ху...у ездиють, с челобитными от Украины...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.