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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6657665866596660

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 35
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
40%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
7
8. Свобода
6%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:03

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:10

  Кармелюк написав:Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm
"Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...


За полтора года явственно обнажились основные проблемы Зеленского
1. Малый жизненный кругозор и отсутствие базовых знаний по многих аспектам жизни. Зеленский явно не понимает как крутится механизм экономики, социальной поддержки, международных переговоров.
2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников. Так что пункт 2 - Зеленский не способен создать одноцелевую команду для решения проблем. Достаточно посмотреть состав его Офиса президента, депутатов, министров - это просто жуткий трэш людей с противоположными взглядами и часто любимчиков, а не профессионалов. Команда, состоящая из лебедя, рака и щуки недееспособна по определению, это еще Крылов наглядно показал.
3. Явное желание нравится и отсюда исключительное желание избегать острых проблем. Причём потакает самый крикливым и малочисленным и не обращает внимание на мнение большинства, которое его избирало, отсюда и сильное падение рейтинга его и его партии. А потом искренне не понимает почему его рейтинг падает. Просто те кто кричат за него никогда не проголосуют, а те кто молчаливые - те просто молча отдадут свой голос другому кандидату.

Комаровский правильно сказал - этот тамада уже не смешной и конкурсы его уже не интересные ))) Последний конкурс про опрос на местных выборах после проникновенного видео о народовластии вылился в то, что непонятно кто, непонятно как и непонятно с какими последствиями будет делать опрос с неинтересными и мало важными вопросами конкурса. :mrgreen:
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