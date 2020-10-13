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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6657665866596660 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 35 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 40% 14 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 7 8. Свобода 6% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 11% 4 10. Інші партії 17% 6 Всього голосів : 35 Додано: Сер 14 жов, 2020 12:03 Schmit

Повідомлень: 1711 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 12:10 Кармелюк написав: Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm

"Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря... Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави."Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...



За полтора года явственно обнажились основные проблемы Зеленского

1. Малый жизненный кругозор и отсутствие базовых знаний по многих аспектам жизни. Зеленский явно не понимает как крутится механизм экономики, социальной поддержки, международных переговоров.

2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников. Так что пункт 2 - Зеленский не способен создать одноцелевую команду для решения проблем. Достаточно посмотреть состав его Офиса президента, депутатов, министров - это просто жуткий трэш людей с противоположными взглядами и часто любимчиков, а не профессионалов. Команда, состоящая из лебедя, рака и щуки недееспособна по определению, это еще Крылов наглядно показал.

3. Явное желание нравится и отсюда исключительное желание избегать острых проблем. Причём потакает самый крикливым и малочисленным и не обращает внимание на мнение большинства, которое его избирало, отсюда и сильное падение рейтинга его и его партии. А потом искренне не понимает почему его рейтинг падает. Просто те кто кричат за него никогда не проголосуют, а те кто молчаливые - те просто молча отдадут свой голос другому кандидату.



Комаровский правильно сказал - этот тамада уже не смешной и конкурсы его уже не интересные ))) Последний конкурс про опрос на местных выборах после проникновенного видео о народовластии вылился в то, что непонятно кто, непонятно как и непонятно с какими последствиями будет делать опрос с неинтересными и мало важными вопросами конкурса. За полтора года явственно обнажились основные проблемы Зеленского1. Малый жизненный кругозор и отсутствие базовых знаний по многих аспектам жизни. Зеленский явно не понимает как крутится механизм экономики, социальной поддержки, международных переговоров.2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников. Так что пункт 2 - Зеленский не способен создать одноцелевую команду для решения проблем. Достаточно посмотреть состав его Офиса президента, депутатов, министров - это просто жуткий трэш людей с противоположными взглядами и часто любимчиков, а не профессионалов. Команда, состоящая из лебедя, рака и щуки недееспособна по определению, это еще Крылов наглядно показал.3. Явное желание нравится и отсюда исключительное желание избегать острых проблем. Причём потакает самый крикливым и малочисленным и не обращает внимание на мнение большинства, которое его избирало, отсюда и сильное падение рейтинга его и его партии. А потом искренне не понимает почему его рейтинг падает. Просто те кто кричат за него никогда не проголосуют, а те кто молчаливые - те просто молча отдадут свой голос другому кандидату.Комаровский правильно сказал - этот тамада уже не смешной и конкурсы его уже не интересные ))) Последний конкурс про опрос на местных выборах после проникновенного видео о народовластии вылился в то, что непонятно кто, непонятно как и непонятно с какими последствиями будет делать опрос с неинтересными и мало важными вопросами конкурса. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18685 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4481 раз. Подякували: 7212 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6657665866596660 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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