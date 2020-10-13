Додано: Сер 14 жов, 2020 12:10

Кармелюк написав: Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm

"Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря... Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави."Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...

За полтора года явственно обнажились основные проблемы Зеленского1. Малый жизненный кругозор и отсутствие базовых знаний по многим аспектам жизни. Зеленский явно не понимает как крутится механизм экономики, социальной поддержки, международных переговоров.2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников. Так что пункт 2 - Зеленский не способен создать одноцелевую команду для решения проблем. Достаточно посмотреть состав его Офиса президента, депутатов, министров - это просто жуткий трэш людей с противоположными взглядами и часто любимчиков, а не профессионалов. Команда, состоящая из лебедя, рака и щуки недееспособна по определению, это еще Крылов наглядно показал.3. Явное желание нравится и отсюда исключительное желание избегать острых проблем. Причём потакает самый крикливым и малочисленным и не обращает внимание на мнение большинства, которое его избирало, отсюда и сильное падение рейтинга его и его партии. А потом искренне не понимает почему его рейтинг падает. Просто те кто кричат за него никогда не проголосуют, а те кто молчаливые - те просто молча отдадут свой голос другому кандидату.Комаровский правильно сказал - этот тамада уже не смешной и конкурсы его уже не интересные ))) Последний конкурс про опрос на местных выборах после проникновенного видео о народовластии вылился в то, что непонятно кто, непонятно как и непонятно с какими последствиями будет делать опрос с неинтересными и мало важными вопросами конкурса.