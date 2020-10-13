Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm "Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...
За полтора года явственно обнажились основные проблемы Зеленского 1. Малый жизненный кругозор и отсутствие базовых знаний по многим аспектам жизни. Зеленский явно не понимает как крутится механизм экономики, социальной поддержки, международных переговоров. 2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников. Так что пункт 2 - Зеленский не способен создать одноцелевую команду для решения проблем. Достаточно посмотреть состав его Офиса президента, депутатов, министров - это просто жуткий трэш людей с противоположными взглядами и часто любимчиков, а не профессионалов. Команда, состоящая из лебедя, рака и щуки недееспособна по определению, это еще Крылов наглядно показал. 3. Явное желание нравится и отсюда исключительное желание избегать острых проблем. Причём потакает самый крикливым и малочисленным и не обращает внимание на мнение большинства, которое его избирало, отсюда и сильное падение рейтинга его и его партии. А потом искренне не понимает почему его рейтинг падает. Просто те кто кричат за него никогда не проголосуют, а те кто молчаливые - те просто молча отдадут свой голос другому кандидату.
Комаровский правильно сказал - этот тамада уже не смешной и конкурсы его уже не интересные ))) Последний конкурс про опрос на местных выборах после проникновенного видео о народовластии вылился в то, что непонятно кто, непонятно как и непонятно с какими последствиями будет делать опрос с неинтересными и мало важными вопросами конкурса.
freeze написав:2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников. Так что пункт 2 - Зеленский не способен создать одноцелевую команду для решения проблем. Достаточно посмотреть состав его Офиса президента, депутатов, министров - это просто жуткий трэш людей с противоположными взглядами и часто любимчиков, а не профессионалов. Команда, состоящая из лебедя,
Рейган чи Шварцнегер, спочатку, були губернаторами. Тому вони знали, як працює бюрократична і судова системи, що робити можна, а що не можна. Зеленський взагалі повний нуль, в розумінні державного механізму, він не може передбачити віддалені наслідки своїх рішень, все спирається на тактичні популістичні "перемоги", які потім вертаються бурею. Власне, тільки те, що держава дуже інертна система, завалити її може тільки тотальна війна, і це рятує нас від колапсу. Навіть злий клоун не може знищити державу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?
Оце питання Усім прекрасно зрозуміло що питання зовсім не в терміні ув'язнення, а в доведенні вини. І взагалі в чесності і відкритості суддівства. Питання в принципі аналогічне питання зняття депутатської недоторканості - ну зняли її і що? Шуму було багато а толку - майже нуль. Подивимось які будуть інші питання , але це якесь недопитання. Адже є досвід інших країн - невже не можна його проаналізувати. Я впевнений що написані дисертації по таких питаннях. Ні, повинні пенсіонери і доярки ці питання вирішувати.
andrijk777 написав:Питання в принципі аналогічне питання зняття депутатської недоторканості - ну зняли її і що?
Стало важче притягнути депутата до відповідальності, бо згоду дає генпрокурор. Тому не вдалося зафіксувати групу зелених депутатів, на хабарі, а тільки одного. Перше питання Зеленського має на меті відмову у виході, під заставу, обвинуваченого в особливо великій корупції. Щоб можна було опонентів тримати в СІЗО роками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Кармелюк написав:Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm "Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...
За полтора года явственно обнажились основные проблемы Зеленского 1. Малый жизненный кругозор и отсутствие базовых знаний по многим аспектам жизни. Зеленский явно не понимает как крутится механизм экономики, социальной поддержки, международных переговоров. 2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников. Так что пункт 2 - Зеленский не способен создать одноцелевую команду для решения проблем. Достаточно посмотреть состав его Офиса президента, депутатов, министров - это просто жуткий трэш людей с противоположными взглядами и часто любимчиков, а не профессионалов. Команда, состоящая из лебедя, рака и щуки недееспособна по определению, это еще Крылов наглядно показал.
Ну б***, "порохоботы" об этом же говорили ещё в предвыборную кампанию Зеленского. Но кто же верит "порохоботам".
Вы же все честные, у вас же вера, все вумные, шо капец.
А по сути, как писал твой земляк и исполнил твой земляк "пока на себе грузовик не почувствую, никому не поверю, что это больно" Тьфу, б***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:2. Пункт 1, в принципе не критичный, г-н Рейган тоже был не самый одаренный, но г-н Рейган сильно компенсировал недостаток пункта 1 отличным умением создавать команду из сильных профессионалов и советников
Ну так Рейган 2 срока губернатором был, смог этот навык прокачать за 2 срока-то
Вы же сами лично, в 2019 этим Рейганом тыкали, мол, Рейган актёр у него получилось, значит и у Бубочки получится. Шутили вы тогда или серьёзно говорили уже на важно, ваш выбор усадил вас на ж***.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой