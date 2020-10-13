Додано: Сер 14 жов, 2020 16:43

Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают также День украинского казачества, символом которого была Богородица

В Киеве националистические организации и ветераны российско-украинской войны проводят Марш славы в честь 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии под лозунгом «Бой колаборантам!»

В 2019 году таких респондентов было 56%, в 2017 – 54%, в 2012 – 33%

Центризбирком не осуществляет каких бы то ни было действий по организации опроса общественного мнения

Украинцев планируют спросить, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Подозреваемых в деле об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета от ответственности "может спасти" только признание судом того, что определенные доказательства следствия нельзя было использовать

У меня нет никаких предпосылок для того, чтобы делать какие-либо коалиции или сотрудничества с ОПЗЖ

В ЦИК установили, что постановления Одесской ТИК о регистрации кандидата в мэры и в кандидатов депутаты горсовета Одессы, выдвинутых партиями Блок Дмитрия Голубова и Наш край, приняты вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.



Таким образом, отмечают в ЦИК, теризбирком превысил свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам

Ітогі подвєдьом. 2020-10-14Встреча была.Украину давно приглашают в ЕС.Только это не приглашение в гости на побухать, есть ряд требований. Бери и выполняйб***.А почему он не планирует спросить, нужно ли чистить зубы по утрам ?73%, зачем вы голосовали за ЭТО недоразумение ? Только не говорите, что вы голосовали против Порошенко. Обрыдла эта отмазка.Вы и только вы выбрали ЭТО недоразумениеУ вас же есть 100% доказательства. А вот оно чё. Так бывает, когда даже не шьют делоА так, набросали и пытаются судитьВ Верховной Раде негласная коалиция уже существуетВ местных советах будут коалицинироватьВесело в Одессе