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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 35
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
40%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
7
8. Свобода
6%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:30

  pesikot написав:Вы же сами лично, в 2019 этим Рейганом тыкали, мол, Рейган актёр у него получилось, значит и у Бубочки получится.


Здесь одно слово неверное.
Не "значит" получится, а "может" получится. Я ни в ком никогда не уверен на 100 процентов, даже в себе. Поэтому терминология - обязательно получится, мне в принципе не свойственна.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:37

какая же шушера рвётся в депутаты...

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:43

Ітогі подвєдьом. 2020-10-14

Ітогі подвєдьом. 2020-10-14

1) В Украине сегодня отмечают День защитника
Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают также День украинского казачества, символом которого была Богородица

2) В Киеве проходит Марш славы УПА
В Киеве националистические организации и ветераны российско-украинской войны проводят Марш славы в честь 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии под лозунгом «Бой колаборантам!»

Почти 60% граждан в случае угрозы готовы отстаивать целостность Украины с оружием в руках – социологи
В 2019 году таких респондентов было 56%, в 201754%, в 201233%

3) Зеленский подтвердил встречу с представителями британской разведки: о чем говорили
Встреча была.

4) Зеленский: "Хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС"
Украину давно приглашают в ЕС.
Только это не приглашение в гости на побухать, есть ряд требований. Бери и выполняй

5) ЦИК об опросе от Зеленского: Похоже, инициативу организуют не по избирательному закону
Центризбирком не осуществляет каких бы то ни было действий по организации опроса общественного мнения

Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса 25 октября (видео)
Украинцев планируют спросить, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

б***.
А почему он не планирует спросить, нужно ли чистить зубы по утрам ?

73%, зачем вы голосовали за ЭТО недоразумение ? Только не говорите, что вы голосовали против Порошенко. Обрыдла эта отмазка.
Вы и только вы выбрали ЭТО недоразумение

6) Геращенко допустил, что суд присяжных не признает доказательства против подозреваемых по делу Шеремета
Подозреваемых в деле об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета от ответственности "может спасти" только признание судом того, что определенные доказательства следствия нельзя было использовать

У вас же есть 100% доказательства. А вот оно чё. Так бывает, когда даже не шьют дело
А так, набросали и пытаются судить

7) "Это невозможно": Арахамия отреагировал на слухи о создании коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ
У меня нет никаких предпосылок для того, чтобы делать какие-либо коалиции или сотрудничества с ОПЗЖ

В Верховной Раде негласная коалиция уже существует
В местных советах будут коалицинировать

8) Местные выборы. ЦИК досрочно прекратила полномочия Одесского городского избиркома
В ЦИК установили, что постановления Одесской ТИК о регистрации кандидата в мэры и в кандидатов депутаты горсовета Одессы, выдвинутых партиями Блок Дмитрия Голубова и Наш край, приняты вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.

Таким образом, отмечают в ЦИК, теризбирком превысил свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам

Весело в Одессе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:48

  freeze написав:
  pesikot написав:Вы же сами лично, в 2019 этим Рейганом тыкали, мол, Рейган актёр у него получилось, значит и у Бубочки получится.


Здесь одно слово неверное.
Не "значит" получится, а "может" получится. Я ни в ком никогда не уверен на 100 процентов, даже в себе. Поэтому терминология - обязательно получится, мне в принципе не свойственна.

Помнится мне, вы тогда утверждали. Никаких там "может" не было

Понимаю, вам тогда было весело под...калывать "порохоботов" :)
Но чугунная ж*** действительности вмазала вам в лицо

PS. Может вы ещё не писали, что сторонникам Порошенко придётся извинятся за свой выбор ? Потому что, Зеленский себя проявит с лучшей стороны :)

Ваши ошибки стоит признавать. Это первый путь к пониманию, для выхода из ж*** :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:50

  pesikot написав:73%, зачем вы голосовали за ЭТО недоразумение ? Только не говорите, что вы голосовали против Порошенко. Обрыдла эта отмазка.
Вы и только вы выбрали ЭТО недоразумение

именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...

лично я просто не ходил на второй тур, так оба кандидата для меня были не приемлемы
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:51

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Подивимось які будуть інші питання , але це якесь недопитання.


Из ОП доносят, что один из вопросов - согласны ли вы на легализацию лёгких наркотиков.
Без шуток. Так хотят привлечь молодёжь на участки, якобы молодёжь больше поддерживает Слуг народа.

Та нормальні питання!
Якраз для недолугих!
Тим більше, що Зеленський і Ко, аж двічі минулого року, спочатку на президентських, а потім і на парламентських виборах, переконались що їх більшість. І чого б цього фактора знову не використати?
Тільки жаль нормальних, які розуміють що відбувається... Чомусь згадалося, як вчора показали, як під час промови нинішній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заплакав і за ним заплакали всі присутні - от уявіть стан здорової людини, яка все розуміє, але теж має плакати, просто щоб вижити у цьому дурдомі... Дякуючи Зеленському і Ко ми чимчикуємо якраз у цьому напрямку...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:53

  Тракторист написав:
  pesikot написав:73%, зачем вы голосовали за ЭТО недоразумение ? Только не говорите, что вы голосовали против Порошенко. Обрыдла эта отмазка.
Вы и только вы выбрали ЭТО недоразумение

именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...

"Панять и прастить"
Как мило :)

Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее.
Вот это вот всё выбрали они и никто другой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:54

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Подивимось які будуть інші питання , але це якесь недопитання.


Из ОП доносят, что один из вопросов - согласны ли вы на легализацию лёгких наркотиков.
Без шуток. Так хотят привлечь молодёжь на участки, якобы молодёжь больше поддерживает Слуг народа.

это вполне соответствует европейскому выбору Украины - лёгкие наркотики, однополые браки и т.д. это же Европа! :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:58

  pesikot написав:
  Тракторист написав:
  pesikot написав:73%, зачем вы голосовали за ЭТО недоразумение ? Только не говорите, что вы голосовали против Порошенко. Обрыдла эта отмазка.
Вы и только вы выбрали ЭТО недоразумение

именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...

"Панять и прастить"
Как мило :)

Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее.
Вот это вот всё выбрали они и никто другой

второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:12

  Тракторист написав:

А яка шушера це коментує у своєму блозі...
От не здивуюсь, якщо колись випливе інформація, що обидві ці шушері кормляться з одного корита...
Кармелюк
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