Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Вы же сами лично, в 2019 этим Рейганом тыкали, мол, Рейган актёр у него получилось, значит и у Бубочки получится.
Здесь одно слово неверное. Не "значит" получится, а "может" получится. Я ни в ком никогда не уверен на 100 процентов, даже в себе. Поэтому терминология - обязательно получится, мне в принципе не свойственна.
В ЦИК установили, что постановления Одесской ТИК о регистрации кандидата в мэры и в кандидатов депутаты горсовета Одессы, выдвинутых партиями Блок Дмитрия Голубова и Наш край, приняты вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.
Таким образом, отмечают в ЦИК, теризбирком превысил свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам
Весело в Одессе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Вы же сами лично, в 2019 этим Рейганом тыкали, мол, Рейган актёр у него получилось, значит и у Бубочки получится.
Здесь одно слово неверное. Не "значит" получится, а "может" получится. Я ни в ком никогда не уверен на 100 процентов, даже в себе. Поэтому терминология - обязательно получится, мне в принципе не свойственна.
Помнится мне, вы тогда утверждали. Никаких там "может" не было
Понимаю, вам тогда было весело под...калывать "порохоботов" Но чугунная ж*** действительности вмазала вам в лицо
PS. Может вы ещё не писали, что сторонникам Порошенко придётся извинятся за свой выбор ? Потому что, Зеленский себя проявит с лучшей стороны
Ваши ошибки стоит признавать. Это первый путь к пониманию, для выхода из ж***
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
andrijk777 написав:Подивимось які будуть інші питання , але це якесь недопитання.
Из ОП доносят, что один из вопросов - согласны ли вы на легализацию лёгких наркотиков. Без шуток. Так хотят привлечь молодёжь на участки, якобы молодёжь больше поддерживает Слуг народа.
Та нормальні питання! Якраз для недолугих! Тим більше, що Зеленський і Ко, аж двічі минулого року, спочатку на президентських, а потім і на парламентських виборах, переконались що їх більшість. І чого б цього фактора знову не використати? Тільки жаль нормальних, які розуміють що відбувається... Чомусь згадалося, як вчора показали, як під час промови нинішній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заплакав і за ним заплакали всі присутні - от уявіть стан здорової людини, яка все розуміє, але теж має плакати, просто щоб вижити у цьому дурдомі... Дякуючи Зеленському і Ко ми чимчикуємо якраз у цьому напрямку...