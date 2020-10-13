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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6659666066616662 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 35 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 40% 14 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 7 8. Свобода 6% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 11% 4 10. Інші партії 17% 6 Всього голосів : 35 Додано: Сер 14 жов, 2020 17:29 Тракторист написав: pesikot написав: Тракторист написав: именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...

именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...

"Панять и прастить"

Как мило



Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее.

Вот это вот всё выбрали они и никто другой "Панять и прастить"Как милоНужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее.Вот это вот всё выбрали они и никто другой

второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан... второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан...

Говорить от имени большинства - это психическое отклонение

Вы представляете то самое 8 миллионое общество



И очень плохой - это был, как раз, Зеленский Развитие событий это показало

Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор Говорить от имени большинства - это психическое отклонениеВы представляете то самое 8 миллионое обществоИ очень плохой - это был, как раз, ЗеленскийРазвитие событий это показалоНо медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5384 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 17:31 Тракторист

Тебе явно нравятся истеричные, визгливые, тупые бабы "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5384 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 17:35 Re: Політичні дискусії

Вот так РФ использует живущих в Украине



Тех, кто не согласен с агрессией РФ, пытается уничтожить

Кто за руццкий мир, использует как полезных идиотов и, потом, выбрасывает на помойку



Таких, как Тракторист "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5384 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 17:40 pesikot написав: Говорить от имени большинства - это психическое отклонение

Вы представляете то самое 8 миллионое общество



И очень плохой - это был, как раз, Зеленский Развитие событий это показало

Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор Говорить от имени большинства - это психическое отклонениеВы представляете то самое 8 миллионое обществоИ очень плохой - это был, как раз, ЗеленскийРазвитие событий это показалоНо медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор Ну що

Перше питання ми отримали

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!"

Все як колись

Примітивно - емоційно красиво - практично нереалізаційне....

1 Для того щоб посадити(навіть на три доби ,не те що довічно - треба довести вину)

2 Скільки за 1,5 року доведених справ по корупції?

3 Чому прокуратура ,яку очолювали люди зеленського спочатку на 100%( Рябошапка) , а потім на 200% (Венедіктова) - закрили за відсутністю злочину як справу Свинарчука/Гладковського ,так і справу Ротердам+

Погані прокурори? Треба свої на 300%

Чи під час виборів одне зелене непорозуміння сильно забрехалось?



В мене є свій варіант запитання

Чи можна без суду і слідства посадити власника підприємств загальною вартістю в 44 млн доларів ,якщо за останні 6 років ці підприємства сплатили до бюджету України менше 0,1 млн доларів податків ? Ну щоПерше питання ми отрималиВсе як колисьПримітивно - емоційно красиво - практично нереалізаційне....1 Для того щоб посадити(навіть на три доби ,не те що довічно - треба довести вину)2 Скільки за 1,5 року доведених справ по корупції?3 Чому прокуратура ,яку очолювали люди зеленського спочатку на 100%( Рябошапка) , а потім на 200% (Венедіктова) - закрили за відсутністю злочину як справу Свинарчука/Гладковського ,так і справу Ротердам+Погані прокурори? Треба свої на 300%Чи під час виборів одне зелене непорозуміння сильно забрехалось?В мене є свій варіант запитання http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23403 З нами з: 15.01.09 Подякував: 188 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6659666066616662 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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