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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6659666066616662

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 35
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
40%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
7
8. Свобода
6%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:29

  Тракторист написав:
  pesikot написав:
  Тракторист написав:именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...

"Панять и прастить"
Как мило :)

Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее.
Вот это вот всё выбрали они и никто другой

второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан...

Говорить от имени большинства - это психическое отклонение :)
Вы представляете то самое 8 миллионое общество :)

И очень плохой - это был, как раз, Зеленский :) Развитие событий это показало
Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:31

Тракторист
Тебе явно нравятся истеричные, визгливые, тупые бабы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:35

Re: Політичні дискусії


Вот так РФ использует живущих в Украине

Тех, кто не согласен с агрессией РФ, пытается уничтожить
Кто за руццкий мир, использует как полезных идиотов и, потом, выбрасывает на помойку

Таких, как Тракторист
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:40

  pesikot написав:Говорить от имени большинства - это психическое отклонение :)
Вы представляете то самое 8 миллионое общество :)

И очень плохой - это был, как раз, Зеленский :) Развитие событий это показало
Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Ну що
Перше питання ми отримали
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!"
Все як колись
Примітивно - емоційно красиво - практично нереалізаційне....
1 Для того щоб посадити(навіть на три доби ,не те що довічно - треба довести вину)
2 Скільки за 1,5 року доведених справ по корупції?
3 Чому прокуратура ,яку очолювали люди зеленського спочатку на 100%( Рябошапка) , а потім на 200% (Венедіктова) - закрили за відсутністю злочину як справу Свинарчука/Гладковського ,так і справу Ротердам+
Погані прокурори? Треба свої на 300%
Чи під час виборів одне зелене непорозуміння сильно забрехалось?

В мене є свій варіант запитання
Чи можна без суду і слідства посадити власника підприємств загальною вартістю в 44 млн доларів ,якщо за останні 6 років ці підприємства сплатили до бюджету України менше 0,1 млн доларів податків ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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