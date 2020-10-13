RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 66606661666266636664>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 36
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
7
8. Свобода
6%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:29

  Тракторист написав:
  pesikot написав:
  Тракторист написав:именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...

"Панять и прастить"
Как мило :)

Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее.
Вот это вот всё выбрали они и никто другой

второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан...

Говорить от имени большинства - это психическое отклонение :)
Вы представляете то самое 8 миллионое общество :)

И очень плохой - это был, как раз, Зеленский :) Развитие событий это показало
Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:31

Тракторист
Тебе явно нравятся истеричные, визгливые, тупые бабы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:35

Re: Політичні дискусії


Вот так РФ использует живущих в Украине

Тех, кто не согласен с агрессией РФ, пытается уничтожить
Кто за руццкий мир, использует как полезных идиотов и, потом, выбрасывает на помойку

Таких, как Тракторист
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:40

  pesikot написав:Говорить от имени большинства - это психическое отклонение :)
Вы представляете то самое 8 миллионое общество :)

И очень плохой - это был, как раз, Зеленский :) Развитие событий это показало
Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Ну що
Перше питання ми отримали
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!"
Все як колись
Примітивно - емоційно красиво - практично нереалізаційне....
1 Для того щоб посадити(навіть на три доби ,не те що довічно - треба довести вину)
2 Скільки за 1,5 року доведених справ по корупції?
3 Чому прокуратура ,яку очолювали люди зеленського спочатку на 100%( Рябошапка) , а потім на 200% (Венедіктова) - закрили за відсутністю злочину як справу Свинарчука/Гладковського ,так і справу Ротердам+
Погані прокурори? Треба свої на 300%
Чи під час виборів одне зелене непорозуміння сильно забрехалось?

В мене є свій варіант запитання
Чи можна без суду і слідства посадити власника підприємств загальною вартістю в 44 млн доларів ,якщо за останні 6 років ці підприємства сплатили до бюджету України менше 0,1 млн доларів податків ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23407
З нами з: 15.01.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:56

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Говорить от имени большинства - это психическое отклонение :)
Вы представляете то самое 8 миллионое общество :)

И очень плохой - это был, как раз, Зеленский :) Развитие событий это показало
Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Ну що
Перше питання ми отримали
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!"
Все як колись
Примітивно - емоційно красиво - практично нереалізаційне....

Пане budivelnik, ви праві

Але мета цього вкиду.
1) Заглушити ганебне інтервью Зеленського телеканалу BBC
2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:06

  pesikot написав:Але мета цього вкиду.
1) Заглушити ганебне інтервью Зеленського телеканалу BBC
2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Думаю ще простіше
1 Чим менше людина знає - тим більша кількість таких людей
2 Чим примітивніше питання - тим більше незнайок його одобрять
3 ВВС і МІ-6 - дивились тільки ті ,хто в стані зрозуміти побачене/почуте , а примітивні питання розраховані на описаних в пунктах 1 і 2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23407
З нами з: 15.01.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:14

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Але мета цього вкиду.
1) Заглушити ганебне інтервью Зеленського телеканалу BBC
2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Думаю ще простіше
1 Чим менше людина знає - тим більша кількість таких людей
2 Чим примітивніше питання - тим більше незнайок його одобрять
3 ВВС і МІ-6 - дивились тільки ті ,хто в стані зрозуміти побачене/почуте , а примітивні питання розраховані на описаних в пунктах 1 і 2

Згоден, все одразу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:23

  pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП


Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.

Понятно, что для тебя, экзальтированного порохобота, российский шпион - предатель, а британский шпион - патриот. Однако с точки зрения государства Украина, любой иностранный агент является угрозой хотя бы потому, что оплачивается из бюджета чужой страны и преследует целью продвижение ее интересов...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 14 жов, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1420 раз.
Подякували: 3223 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:28

  Кармелюк написав:Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm
"Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...

Истерика у Комара.

"Всех посадить, всех уволить, набрать новых лиц" - старая песня зефанов.
Он что, не понимает, что посаженные и уволенные волевым решением "первого лица" через месяц будут восстановлены через печерские, конституционные и европейские суды?

"Гады, не дают говорить по-русски" - здесь всё понятно, его бизнес "транснациональный" в масштабах эксСССР.

И совсем мелкая деталь - его возмущение тем, что посылки с Али дороже $100 должны растаможиваться. Пусть поинтересуется, как обстоит с этим делом в Израиле 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17637
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 2835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:32

  zРадио написав:
  pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП


Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.

Понятно, что для тебя, экзальтированного порохобота, российский шпион - предатель, а британский шпион - патриот. Однако с точки зрения государства Украина, любой иностранный агент является угрозой хотя бы потому, что оплачивается из бюджета чужой страны и преследует целью продвижение ее интересов...

Давай угадаю, "англичанка гадит", верно ?
Не размахивай тут советским флагом :)

Аналитик ты наш, ты когда цифры анализируешь, тоже продажу каждой прокладки лично контролируешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 66606661666266636664>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.