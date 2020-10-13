Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:именно за зеленского голосовали в первом туре и процент был пониже, а вот во втором туре избиратели были поставлены перед выбором между плохим и очень плохим и не стоит их за это осуждать...
"Панять и прастить" Как мило
Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее. Вот это вот всё выбрали они и никто другой
второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан...
Говорить от имени большинства - это психическое отклонение Вы представляете то самое 8 миллионое общество
И очень плохой - это был, как раз, Зеленский Развитие событий это показало Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Говорить от имени большинства - это психическое отклонение Вы представляете то самое 8 миллионое общество
И очень плохой - это был, как раз, Зеленский Развитие событий это показало Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Ну що Перше питання ми отримали "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!" Все як колись Примітивно - емоційно красиво - практично нереалізаційне.... 1 Для того щоб посадити(навіть на три доби ,не те що довічно - треба довести вину) 2 Скільки за 1,5 року доведених справ по корупції? 3 Чому прокуратура ,яку очолювали люди зеленського спочатку на 100%( Рябошапка) , а потім на 200% (Венедіктова) - закрили за відсутністю злочину як справу Свинарчука/Гладковського ,так і справу Ротердам+ Погані прокурори? Треба свої на 300% Чи під час виборів одне зелене непорозуміння сильно забрехалось?
В мене є свій варіант запитання Чи можна без суду і слідства посадити власника підприємств загальною вартістю в 44 млн доларів ,якщо за останні 6 років ці підприємства сплатили до бюджету України менше 0,1 млн доларів податків ?
pesikot написав:Говорить от имени большинства - это психическое отклонение Вы представляете то самое 8 миллионое общество
И очень плохой - это был, как раз, Зеленский Развитие событий это показало Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
Ну що Перше питання ми отримали "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!" Все як колись Примітивно - емоційно красиво - практично нереалізаційне....
Пане budivelnik, ви праві
Але мета цього вкиду. 1) Заглушити ганебне інтервью Зеленського телеканалу BBC 2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Але мета цього вкиду. 1) Заглушити ганебне інтервью Зеленського телеканалу BBC 2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Думаю ще простіше 1 Чим менше людина знає - тим більша кількість таких людей 2 Чим примітивніше питання - тим більше незнайок його одобрять 3 ВВС і МІ-6 - дивились тільки ті ,хто в стані зрозуміти побачене/почуте , а примітивні питання розраховані на описаних в пунктах 1 і 2
pesikot написав:Але мета цього вкиду. 1) Заглушити ганебне інтервью Зеленського телеканалу BBC 2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Думаю ще простіше 1 Чим менше людина знає - тим більша кількість таких людей 2 Чим примітивніше питання - тим більше незнайок його одобрять 3 ВВС і МІ-6 - дивились тільки ті ,хто в стані зрозуміти побачене/почуте , а примітивні питання розраховані на описаних в пунктах 1 і 2
Згоден, все одразу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Понятно, что для тебя, экзальтированного порохобота, российский шпион - предатель, а британский шпион - патриот. Однако с точки зрения государства Украина, любой иностранный агент является угрозой хотя бы потому, что оплачивается из бюджета чужой страны и преследует целью продвижение ее интересов...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 14 жов, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Кармелюк написав:Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... rzhavi.htm "Ватник" незадоволений, він так "топив" за Зеленського, розраховував, що Україна до цього часу давно би повинна була бути у морзі, а вона тільки в агонії і є підозра, що таки може вижити...Потрібна термінова заміна трунаря...
Истерика у Комара.
"Всех посадить, всех уволить, набрать новых лиц" - старая песня зефанов. Он что, не понимает, что посаженные и уволенные волевым решением "первого лица" через месяц будут восстановлены через печерские, конституционные и европейские суды?
"Гады, не дают говорить по-русски" - здесь всё понятно, его бизнес "транснациональный" в масштабах эксСССР.
И совсем мелкая деталь - его возмущение тем, что посылки с Али дороже $100 должны растаможиваться. Пусть поинтересуется, как обстоит с этим делом в Израиле
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Понятно, что для тебя, экзальтированного порохобота, российский шпион - предатель, а британский шпион - патриот. Однако с точки зрения государства Украина, любой иностранный агент является угрозой хотя бы потому, что оплачивается из бюджета чужой страны и преследует целью продвижение ее интересов...
Давай угадаю, "англичанка гадит", верно ? Не размахивай тут советским флагом
Аналитик ты наш, ты когда цифры анализируешь, тоже продажу каждой прокладки лично контролируешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой