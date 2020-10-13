Додано: Сер 14 жов, 2020 17:35



Вот так РФ использует живущих в Украине



Тех, кто не согласен с агрессией РФ, пытается уничтожить

Кто за руццкий мир, использует как полезных идиотов и, потом, выбрасывает на помойку



Таких, как Тракторист

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой