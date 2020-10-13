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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:33
Starikan написав:
И совсем мелкая деталь - его возмущение тем, что посылки с Али дороже $100 должны растаможиваться. Пусть поинтересуется, как обстоит с этим делом в Израиле
Ну так поэтому, он и не в Израиле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:35
zРадио написав: pesikot написав:2)
Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Серьозно?
А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?
Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:40
budivelnik написав: zРадио написав: pesikot написав:2)
Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Серьозно?
А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?
Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?
Ольгинские "патриоты".
Их спалили за хождение в будёновках.
Но они не сдаются, они всё отрицают.
Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:47
budivelnik написав: zРадио написав: pesikot написав:2)
Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Серьозно?
А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?
Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?
Ухахаха, рассуждения провинциального ларечника о работе спецслужб - это прекрасно.
Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...
А если вспомнить, что у РФ с ВБ отношения еще более натянутые, чем у РФ с США... Там даже дипломатические миссии работают в ограниченном составе!
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zРадио
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:50
zРадио написав:
Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...
Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФ
Який ти тупенький
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:50
pesikot написав:
Ольгинские "патриоты".
Их спалили за хождение в будёновках.
Но они не сдаются, они всё отрицают.
Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит
Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:51
zРадио написав: pesikot написав:
Ольгинские "патриоты".
Их спалили за хождение в будёновках.
Но они не сдаются, они всё отрицают.
Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит
Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься
Есть факты. что не за просто так ? Нет ?
Если нет, то ты плохо делаешь свою работу. Тебе срежут ЗП
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 14 жов, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:52
pesikot написав: zРадио написав:
Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...
Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФ
Який ти тупенький
Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.
А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:58
zРадио написав:
Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.
А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!
Чё ты там сказал ?
Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянно
А началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.
Ты это сказал ? Нет.
Твою контору МИ-6 спалил.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:01
pesikot написав: zРадио написав:
Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.
А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!
Чё ты там сказал ?
Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянно
А началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.
Ты это сказал ? Нет.
Твою контору МИ-6 спалил.
Ухахахаха. Ну ты и пропагандист дешевый. Я всего лишь сказал, что для того, чтобы знать о предателе в пользу РФ, нужно иметь предателя в пользу ВБ
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