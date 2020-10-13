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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 36
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
7
8. Свобода
6%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:33

  Starikan написав:
И совсем мелкая деталь - его возмущение тем, что посылки с Али дороже $100 должны растаможиваться. Пусть поинтересуется, как обстоит с этим делом в Израиле 8)

Ну так поэтому, он и не в Израиле :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:35

  zРадио написав:
  pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Серьозно?
А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?
Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:40

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Серьозно?
А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?
Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?

Ольгинские "патриоты".
Их спалили за хождение в будёновках.

Но они не сдаются, они всё отрицают.
Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:47

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Серьозно?
А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?
Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?


Ухахаха, рассуждения провинциального ларечника о работе спецслужб - это прекрасно.

Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...

А если вспомнить, что у РФ с ВБ отношения еще более натянутые, чем у РФ с США... Там даже дипломатические миссии работают в ограниченном составе!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:50

  zРадио написав:Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...

Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФ :)
Який ти тупенький :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:50

  pesikot написав:Ольгинские "патриоты".
Их спалили за хождение в будёновках.

Но они не сдаются, они всё отрицают.
Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит


Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:51

  zРадио написав:
  pesikot написав:Ольгинские "патриоты".
Их спалили за хождение в будёновках.

Но они не сдаются, они всё отрицают.
Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит


Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься

Есть факты. что не за просто так ? Нет ? :)
Если нет, то ты плохо делаешь свою работу. Тебе срежут ЗП :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:52

  pesikot написав:
  zРадио написав:Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...

Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФ :)
Який ти тупенький :)


Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.

А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:58

  zРадио написав:Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.

А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!

Чё ты там сказал ?
Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянно :)

А началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.
Ты это сказал ? Нет.

Твою контору МИ-6 спалил.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:01

  pesikot написав:
  zРадио написав:Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.

А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!

Чё ты там сказал ?
Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянно :)

А началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.
Ты это сказал ? Нет.

Твою контору МИ-6 спалил.


Ухахахаха. Ну ты и пропагандист дешевый. Я всего лишь сказал, что для того, чтобы знать о предателе в пользу РФ, нужно иметь предателя в пользу ВБ
zРадио
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