Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6661666266636664> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 36 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 42% 15 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 19% 7 8. Свобода 6% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 11% 4 10. Інші партії 17% 6 Всього голосів : 36 Додано: Сер 14 жов, 2020 18:33 Starikan написав:

И совсем мелкая деталь - его возмущение тем, что посылки с Али дороже $100 должны растаможиваться. Пусть поинтересуется, как обстоит с этим делом в Израиле И совсем мелкая деталь - его возмущение тем, что посылки с Али дороже $100 должны растаможиваться. Пусть поинтересуется, как обстоит с этим делом в Израиле

Ну так поэтому, он и не в Израиле Ну так поэтому, он и не в Израиле "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5392 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:35 zРадио написав: pesikot написав: 2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП. Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП. Серьозно?

А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?

Чи мундир російського шпілівіліцера заважає? Серьозно?А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?Чи мундир російського шпілівіліцера заважає? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23407 З нами з: 15.01.09 Подякував: 188 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:40 budivelnik написав: zРадио написав: pesikot написав: 2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП. Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП. Серьозно?

А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?

Чи мундир російського шпілівіліцера заважає? Серьозно?А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?

Ольгинские "патриоты".

Их спалили за хождение в будёновках.



Но они не сдаются, они всё отрицают.

Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит Ольгинские "патриоты".Их спалили за хождение в будёновках.Но они не сдаются, они всё отрицают.Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5392 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:47 budivelnik написав: zРадио написав: pesikot написав: 2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП. Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП. Серьозно?

А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?

Чи мундир російського шпілівіліцера заважає? Серьозно?А варіант що МІ-6 має свого шпигуна в вищих ешелонах росії - ти не розглядаєш?Чи мундир російського шпілівіліцера заважає?



Ухахаха, рассуждения провинциального ларечника о работе спецслужб - это прекрасно.



Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...



А если вспомнить, что у РФ с ВБ отношения еще более натянутые, чем у РФ с США... Там даже дипломатические миссии работают в ограниченном составе! Ухахаха, рассуждения провинциального ларечника о работе спецслужб - это прекрасно.Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...А если вспомнить, что у РФ с ВБ отношения еще более натянутые, чем у РФ с США... Там даже дипломатические миссии работают в ограниченном составе! zРадио

Повідомлень: 7772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3223 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:50 zРадио написав: Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве... Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...

Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФ

Який ти тупенький Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФЯкий ти тупенький "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5392 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:50 pesikot написав: Ольгинские "патриоты".

Их спалили за хождение в будёновках.



Но они не сдаются, они всё отрицают.

Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит Ольгинские "патриоты".Их спалили за хождение в будёновках.Но они не сдаются, они всё отрицают.Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит



Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься zРадио

Повідомлень: 7772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3223 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:51 zРадио написав: pesikot написав: Ольгинские "патриоты".

Их спалили за хождение в будёновках.



Но они не сдаются, они всё отрицают.

Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит Ольгинские "патриоты".Их спалили за хождение в будёновках.Но они не сдаются, они всё отрицают.Вот так прямо в будёновках и отрицают. И считают, что прокатит



Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься Смешной ты, тролль - даже не скрываешь, что делаешь ежедневные дайджесты не за просто так, но на других стрелки переводить не стесняешься

Есть факты. что не за просто так ? Нет ?

Если нет, то ты плохо делаешь свою работу. Тебе срежут ЗП Есть факты. что не за просто так ? Нет ?Если нет, то ты плохо делаешь свою работу. Тебе срежут ЗП Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5392 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:52 pesikot написав: zРадио написав: Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве... Я напомню тебе, если забыл - это разговоры Порошенко-Байдена были записаны и слиты в Киеве, а не разговоры путина-Трампа в Москве...

Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФ

Який ти тупенький Вот ты и подтвердил, что разговоры были "слиты" в пользу РФЯкий ти тупенький



Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.



А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада! Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада! zРадио

Повідомлень: 7772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3223 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:58 zРадио написав: Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.



А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада! Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!

Чё ты там сказал ?

Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянно



А началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.

Ты это сказал ? Нет.



Твою контору МИ-6 спалил. Чё ты там сказал ?Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянноА началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.Ты это сказал ? Нет.Твою контору МИ-6 спалил. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5392 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 19:01 pesikot написав: zРадио написав: Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.



А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада! Тупенький здесь ты! Я сразу высказался, что "сливы Деркача" - это подрыв национальной безопасности, и несут для Украины только проблемы.А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!

Чё ты там сказал ?

Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянно



А началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.

Ты это сказал ? Нет.



Твою контору МИ-6 спалил. Чё ты там сказал ?Ты один раз пукнешь и потом за РФ топишь постоянноА началось, что МИ-6 прямо сказало Зеленскому, что предатели Украины в ОП.Ты это сказал ? Нет.Твою контору МИ-6 спалил.



Ухахахаха. Ну ты и пропагандист дешевый. Я всего лишь сказал, что для того, чтобы знать о предателе в пользу РФ, нужно иметь предателя в пользу ВБ Ухахахаха. Ну ты и пропагандист дешевый. Я всего лишь сказал, что для того, чтобы знать о предателе в пользу РФ, нужно иметь предателя в пользу ВБ zРадио

Повідомлень: 7772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3223 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6661666266636664> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм