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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6661666266636664

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 36
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
7
8. Свобода
6%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:05

  zРадио написав:
  pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП


Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.

Этой фразой и вы глубоко не нырнули. :wink:
Там наверняка не прямая связь, а как минимум - треугольник. И верхушка треугольника не в Украине, а может в Москве, а может в Будапеште.И даже может в Берлине. 8)
Никто напрямую не будет светить свои источники.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:06

Re: Політичні дискусії

Щодо суттєвого посилення кримінальної відповідальності за корупцію.
https://www.president.gov.ua/news/shodo ... i-za-64577
Стою перед дилемою: чи то вони всі поголовно зовсім тупі в тому ОП, чи то навпаки, в ОП вважають нас, громадян цієї держави, всіх поголовно зовсім тупими?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:10

  zРадио написав:А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!
1 Для того щоб реально існувати - треба співпрацювати з оточенням (людина з людьми ,
завод з заводами ,
Держава з Державами)
2 Останні 300 років Україна активно співпрацювала з росією (нами крутили педераційники) - ні до чого доброго це не привело
3 З останніх 16 років - ми 13 активно співпрацюємо з Заходом....
Гірше нам від цього точно не стало..
(Виграли арбітраж в Стокгольмі, підняли мінімалку вище педераційної...)
  zРадио написав:Я всего лишь сказал, что для того, чтобы знать о предателе в пользу РФ, нужно иметь предателя в пользу ВБ
Грамотно зїхав, бо вже не уточнюєш ,що британський шпигун знаходиться в Україні...
Отже до тебе дійшло
1 Для того щоб знати про російського шпигуна в офісі Президента України - треба мати британського шпигуна ... в росії.
2 Поясни
Навіщо МІ-6 ,зустрічається з Президентом України... щоб спалити свого шпигуна в оточенні Зеленського?
Чи все таки щоб спалити російського шпигуна в оточенні Зеленського
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:12

  Renee написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП


Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.

Этой фразой и вы глубоко не нырнули. :wink:
Там наверняка не прямая связь, а как минимум - треугольник. И верхушка треугольника не в Украине, а может в Москве, а может в Будапеште.И даже может в Берлине. 8)
Никто напрямую не будет светить свои источники.


Еще одна подружка Бонда не смогла промолчать :mrgreen: Я там выше объяснил, почему источник местный - читайте. У нас даже президента в его кабинете можно слушать и записывать. Причем, уже не первого по счету...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:19

  zРадио написав:У нас даже президента в его кабинете можно слушать и записывать. Причем, не первого по счету...
Про януковича - можна і не згадувати . в нього від голови СБУ до Міністра Оборони з Міністром Внутрішніх справ - москалики
Порошенко чистити прихвостнів почав - але не закінчив
Зеленський не те що вичищати перестав.він почав відновлювати тих кого вичистили..
От МІ-6 ,йому про це й сказала...
А те що в тебе підгорає - нам подобається
Чим більше промоскальських агентів будуть невуватись - тим краще значить працюють протимоскальська агенти...
А для нас-ворог педерації - наш Друг.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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