Этой фразой и вы глубоко не нырнули.
Там наверняка не прямая связь, а как минимум - треугольник. И верхушка треугольника не в Украине, а может в Москве, а может в Будапеште.И даже может в Берлине.
Никто напрямую не будет светить свои источники.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:05
Этой фразой и вы глубоко не нырнули.
Там наверняка не прямая связь, а как минимум - треугольник. И верхушка треугольника не в Украине, а может в Москве, а может в Будапеште.И даже может в Берлине.
Никто напрямую не будет светить свои источники.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:06
Re: Політичні дискусії
Щодо суттєвого посилення кримінальної відповідальності за корупцію.
Стою перед дилемою: чи то вони всі поголовно зовсім тупі в тому ОП, чи то навпаки, в ОП вважають нас, громадян цієї держави, всіх поголовно зовсім тупими?
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:10
1 Для того щоб реально існувати - треба співпрацювати з оточенням (людина з людьми ,
завод з заводами ,
Держава з Державами)
2 Останні 300 років Україна активно співпрацювала з росією (нами крутили педераційники) - ні до чого доброго це не привело
3 З останніх 16 років - ми 13 активно співпрацюємо з Заходом....
Гірше нам від цього точно не стало..
(Виграли арбітраж в Стокгольмі, підняли мінімалку вище педераційної...)
Грамотно зїхав, бо вже не уточнюєш ,що британський шпигун знаходиться в Україні...
Отже до тебе дійшло
1 Для того щоб знати про російського шпигуна в офісі Президента України - треба мати британського шпигуна ... в росії.
2 Поясни
Навіщо МІ-6 ,зустрічається з Президентом України... щоб спалити свого шпигуна в оточенні Зеленського?
Чи все таки щоб спалити російського шпигуна в оточенні Зеленського
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:12
Еще одна подружка Бонда не смогла промолчать Я там выше объяснил, почему источник местный - читайте. У нас даже президента в его кабинете можно слушать и записывать. Причем, уже не первого по счету...
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:19
Про януковича - можна і не згадувати . в нього від голови СБУ до Міністра Оборони з Міністром Внутрішніх справ - москалики
Порошенко чистити прихвостнів почав - але не закінчив
Зеленський не те що вичищати перестав.він почав відновлювати тих кого вичистили..
От МІ-6 ,йому про це й сказала...
А те що в тебе підгорає - нам подобається
Чим більше промоскальських агентів будуть невуватись - тим краще значить працюють протимоскальська агенти...
А для нас-ворог педерації - наш Друг.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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