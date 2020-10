Издание New York Post опубликовало крайне интересный материал о связях сына Байдена с Бурисмой и не только. Судя по опубликованной изданием переписке, сын Байдена устроил встречу топ-менеджмента Бурисмы со своим отцом в 2015 году (то есть тогда отец был вице-президентом США и куратором Украины). Кроме того издание говорит, что в его распоряжении есть целый массив информации из компьютера Хантера Байдена, включая видео сексуального характера, а также про наркотики. Эта информация досталась адвокату Трампа Руди Джулиани, а он ее передал в СМИ. Также эти материалы уже есть и в комитете Сената, который расследует информацию о зарубежных сделках Хантера Байдена.

Как отмечает New York Post, оба эти письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в одну из мастерских в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена. Там же было обнаружено 12-минутное видео, на котором Хантер Байден запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков, а также множество других изображений сексуального характера.



По словам владельца мастерской, оставивший компьютер мужчина за ним не вернулся и не оплатил ремонт, несмотря на попытки с ним связаться. Также он не пытался забрать с собой жесткий диск. Собеседник издания признал, что не может с уверенностью заявить, что ноутбук принес лично Хантер Байден, однако отметил, что на компьютере была наклейка фонда имени покойного брата Хантера Бо Байдена.



Когда владельцу сервиса удалось восстановить данные с жесткого диска компьютера, он уведомил об этом ФБР, сотрудники которого конфисковали и носитель, и сам ноутбук. Однако прежде чем отдать технику агентам бюро, мастер скопировал все данные и передал их адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, республиканца Руди Джулиани. Политик, в свою очередь, представил их СМИ.



Как пишет New York Post, рассекреченная переписка опровергает многочисленные заявления Джо Байдена о том, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела Burisma. В штабе Байдена не ответили на просьбу издания прокомментировать обнаружившиеся факты. Пожарский на запрос также не ответил.



Также New York Post сообщила, что комитет Сената расследует эпизод с документами о зарубежных сделках Хантера Байдена, поступившими от специалиста по ремонту компьютеров из Делавэра.