Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Этой фразой и вы глубоко не нырнули. Там наверняка не прямая связь, а как минимум - треугольник. И верхушка треугольника не в Украине, а может в Москве, а может в Будапеште.И даже может в Берлине. Никто напрямую не будет светить свои источники.
Щодо суттєвого посилення кримінальної відповідальності за корупцію. https://www.president.gov.ua/news/shodo ... i-za-64577 Стою перед дилемою: чи то вони всі поголовно зовсім тупі в тому ОП, чи то навпаки, в ОП вважають нас, громадян цієї держави, всіх поголовно зовсім тупими?
zРадио написав:А вот ты как последний манкурт до сих пор отказываешься признать, что Украиной крутят и в Востока, и с Запада!
1 Для того щоб реально існувати - треба співпрацювати з оточенням (людина з людьми , завод з заводами , Держава з Державами) 2 Останні 300 років Україна активно співпрацювала з росією (нами крутили педераційники) - ні до чого доброго це не привело 3 З останніх 16 років - ми 13 активно співпрацюємо з Заходом.... Гірше нам від цього точно не стало.. (Виграли арбітраж в Стокгольмі, підняли мінімалку вище педераційної...)
zРадио написав:Я всего лишь сказал, что для того, чтобы знать о предателе в пользу РФ, нужно иметь предателя в пользу ВБ
Грамотно зїхав, бо вже не уточнюєш ,що британський шпигун знаходиться в Україні... Отже до тебе дійшло 1 Для того щоб знати про російського шпигуна в офісі Президента України - треба мати британського шпигуна ... в росії. 2 Поясни Навіщо МІ-6 ,зустрічається з Президентом України... щоб спалити свого шпигуна в оточенні Зеленського? Чи все таки щоб спалити російського шпигуна в оточенні Зеленського
pesikot написав:2) Заглушити тему, шо МІ-6 прямо вказали, що зрадники України сидять в ОП
Ты тоже поверхностный - наличие у МИ-6 сведений о предателе Украины в ОП может быть только от другого предателя Украины в ОП.
Этой фразой и вы глубоко не нырнули. Там наверняка не прямая связь, а как минимум - треугольник. И верхушка треугольника не в Украине, а может в Москве, а может в Будапеште.И даже может в Берлине. Никто напрямую не будет светить свои источники.
Еще одна подружка Бонда не смогла промолчать Я там выше объяснил, почему источник местный - читайте. У нас даже президента в его кабинете можно слушать и записывать. Причем, уже не первого по счету...
zРадио написав:У нас даже президента в его кабинете можно слушать и записывать. Причем, не первого по счету...
Про януковича - можна і не згадувати . в нього від голови СБУ до Міністра Оборони з Міністром Внутрішніх справ - москалики Порошенко чистити прихвостнів почав - але не закінчив Зеленський не те що вичищати перестав.він почав відновлювати тих кого вичистили.. От МІ-6 ,йому про це й сказала... А те що в тебе підгорає - нам подобається Чим більше промоскальських агентів будуть невуватись - тим краще значить працюють протимоскальська агенти... А для нас-ворог педерації - наш Друг.
pesikot написав:Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее. Вот это вот всё выбрали они и никто другой
второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан...
"Кто угодно, только не ПО" с приставкой "хуже не будет". Этот тезис пропаганды масквачкалы, распространен местными путиненками и полезными идийотами в аккурат перед выборами 2019. Но все познается в сравнении и хуже таки стало, куда не кинь – зашквары, а дна этому всему не видно.
Нужно осуждать, потому что они выбирали своё будущее. Вот это вот всё выбрали они и никто другой
второй вариант для большинства украинцев был ещё хуже, так что выбор был вполне предсказуем и оправдан...
Говорить от имени большинства - это психическое отклонение Вы представляете то самое 8 миллионое общество
И очень плохой - это был, как раз, Зеленский Развитие событий это показало Но медиа-ресурсы впихнули тему, что это супер выбор
как я писал ранее я не голосовал за зеленского в первом туре, а на втрой не ходил из-за отсутствия выбора, но при этом я не осуждаю людей, которые голосовали за зеленского, так как порошенко был и остаётся большим злом для страны...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Издание New York Post опубликовало крайне интересный материал о связях сына Байдена с Бурисмой и не только.
Судя по опубликованной изданием переписке, сын Байдена устроил встречу топ-менеджмента Бурисмы со своим отцом в 2015 году (то есть тогда отец был вице-президентом США и куратором Украины).
Кроме того издание говорит, что в его распоряжении есть целый массив информации из компьютера Хантера Байдена, включая видео сексуального характера, а также про наркотики. Эта информация досталась адвокату Трампа Руди Джулиани, а он ее передал в СМИ.
Также эти материалы уже есть и в комитете Сената, который расследует информацию о зарубежных сделках Хантера Байдена.
Как отмечает New York Post, оба эти письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в одну из мастерских в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена. Там же было обнаружено 12-минутное видео, на котором Хантер Байден запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков, а также множество других изображений сексуального характера.
По словам владельца мастерской, оставивший компьютер мужчина за ним не вернулся и не оплатил ремонт, несмотря на попытки с ним связаться. Также он не пытался забрать с собой жесткий диск. Собеседник издания признал, что не может с уверенностью заявить, что ноутбук принес лично Хантер Байден, однако отметил, что на компьютере была наклейка фонда имени покойного брата Хантера Бо Байдена.
Когда владельцу сервиса удалось восстановить данные с жесткого диска компьютера, он уведомил об этом ФБР, сотрудники которого конфисковали и носитель, и сам ноутбук. Однако прежде чем отдать технику агентам бюро, мастер скопировал все данные и передал их адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, республиканца Руди Джулиани. Политик, в свою очередь, представил их СМИ.
Как пишет New York Post, рассекреченная переписка опровергает многочисленные заявления Джо Байдена о том, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела Burisma. В штабе Байдена не ответили на просьбу издания прокомментировать обнаружившиеся факты. Пожарский на запрос также не ответил.
Также New York Post сообщила, что комитет Сената расследует эпизод с документами о зарубежных сделках Хантера Байдена, поступившими от специалиста по ремонту компьютеров из Делавэра.