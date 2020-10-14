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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6662666366646665 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 37 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 41% 15 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 19% 7 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 11% 4 10. Інші партії 19% 7 Всього голосів : 37 Додано: Сер 14 жов, 2020 21:04 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Что там по контракту, где факты, что контракт Гладковскому от начала 2019 ? Что там по контракту, где факты, что контракт Гладковскому от начала 2019 ?

Оффсайт "Укроборонпрома":

НОВА КОМАНДА УКРОБОРОНПРОМУ НЕ ЗАКУПОВУВАЛА БРОНЕАВТОМОБІЛІ У “БОГДАН МОТОРС”

12.10.2020

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Сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація, що одне з підприємств Укроборонпрому нещодавно “придбало бронетехніку в компанії Олега Гладковського”. Ця інформація є неточною. Пояснюємо чому.



Договір на закупівлю 6-ти броньованих машин між ДП “Укроборонсервіс” (дочірнє підприємство ДК “Укрспецекспорт”, що входить до складу Укроборонпрому) та Дочірнім підприємством “Автоскладальний завод №2” ПАТ "Автомобільна компанія “Богдан Моторс” був укладений ще у січні 2019 року, тобто попереднім керівництвом “Укроборонсервісу”. Сама закупівля відбулася поза системою Прозорро, а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів.



У 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції – на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати.



За результатами виконання зазначеного контракту вартість машин виявилася нижчою, ніж очікувана. 30 вересня цього року сторони уклали додаткову угоду, якою зафіксували фактичну вартість однієї броньованої машини. Таким чином, сторони здійснили діяльність в рамках раніше укладеного договору.

...

https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-gol ... e9HYAWLi00



Выделено жирным в оригинале, не мной. Оффсайт "Укроборонпрома":Выделено жирным в оригинале, не мной. yanyura Повідомлень: 5579 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 22:36 Тракторист написав: freeze написав: andrijk777 написав: Подивимось які будуть інші питання , але це якесь недопитання. Подивимось які будуть інші питання , але це якесь недопитання.



Из ОП доносят, что один из вопросов - согласны ли вы на легализацию лёгких наркотиков.

Без шуток. Так хотят привлечь молодёжь на участки, якобы молодёжь больше поддерживает Слуг народа. Из ОП доносят, что один из вопросов -Без шуток. Так хотят привлечь молодёжь на участки, якобы молодёжь больше поддерживает Слуг народа.

это вполне соответствует европейскому выбору Украины - лёгкие наркотики, однополые браки и т.д. это же Европа! это вполне соответствует европейскому выбору Украины - лёгкие наркотики, однополые браки и т.д. это же Европа!

Вірно. Європа обговорює такі питання, тому що інші вже вирішені!

В Європі в більшості населення немає проблем з виживанням. А у нас є.

Зе і Ко просто дещо відірвались від реальності. Вірно.В Європі в більшості населення немає проблем з виживанням. А у нас є.Зе і Ко просто дещо відірвались від реальності. andrijk777

Повідомлень: 2608 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6662666366646665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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