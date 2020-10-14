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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 37
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
41%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
7
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:04

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Что там по контракту, где факты, что контракт Гладковскому от начала 2019 ?

Оффсайт "Укроборонпрома":
НОВА КОМАНДА УКРОБОРОНПРОМУ НЕ ЗАКУПОВУВАЛА БРОНЕАВТОМОБІЛІ У “БОГДАН МОТОРС”
12.10.2020
...
Сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація, що одне з підприємств Укроборонпрому нещодавно “придбало бронетехніку в компанії Олега Гладковського”. Ця інформація є неточною. Пояснюємо чому.

Договір на закупівлю 6-ти броньованих машин між ДП “Укроборонсервіс” (дочірнє підприємство ДК “Укрспецекспорт”, що входить до складу Укроборонпрому) та Дочірнім підприємством “Автоскладальний завод №2” ПАТ "Автомобільна компанія “Богдан Моторс” був укладений ще у січні 2019 року, тобто попереднім керівництвом “Укроборонсервісу”. Сама закупівля відбулася поза системою Прозорро, а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів.

У 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції – на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати.

За результатами виконання зазначеного контракту вартість машин виявилася нижчою, ніж очікувана. 30 вересня цього року сторони уклали додаткову угоду, якою зафіксували фактичну вартість однієї броньованої машини. Таким чином, сторони здійснили діяльність в рамках раніше укладеного договору.
...

https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-gol ... e9HYAWLi00

Выделено жирным в оригинале, не мной.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 22:36

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  andrijk777 написав:Подивимось які будуть інші питання , але це якесь недопитання.


Из ОП доносят, что один из вопросов - согласны ли вы на легализацию лёгких наркотиков.
Без шуток. Так хотят привлечь молодёжь на участки, якобы молодёжь больше поддерживает Слуг народа.

это вполне соответствует европейскому выбору Украины - лёгкие наркотики, однополые браки и т.д. это же Европа! :mrgreen:

Вірно. Європа обговорює такі питання, тому що інші вже вирішені!
В Європі в більшості населення немає проблем з виживанням. А у нас є.
Зе і Ко просто дещо відірвались від реальності.
andrijk777
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