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pesikot написав:Что там по контракту, где факты, что контракт Гладковскому от начала 2019 ?
Оффсайт "Укроборонпрома":
НОВА КОМАНДА УКРОБОРОНПРОМУ НЕ ЗАКУПОВУВАЛА БРОНЕАВТОМОБІЛІ У “БОГДАН МОТОРС” 12.10.2020 ... Сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація, що одне з підприємств Укроборонпрому нещодавно “придбало бронетехніку в компанії Олега Гладковського”. Ця інформація є неточною. Пояснюємо чому.
Договір на закупівлю 6-ти броньованих машин між ДП “Укроборонсервіс” (дочірнє підприємство ДК “Укрспецекспорт”, що входить до складу Укроборонпрому) та Дочірнім підприємством “Автоскладальний завод №2” ПАТ "Автомобільна компанія “Богдан Моторс” був укладений ще у січні 2019 року, тобто попереднім керівництвом “Укроборонсервісу”. Сама закупівля відбулася поза системою Прозорро, а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів.
У 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції – на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати.
За результатами виконання зазначеного контракту вартість машин виявилася нижчою, ніж очікувана. 30 вересня цього року сторони уклали додаткову угоду, якою зафіксували фактичну вартість однієї броньованої машини. Таким чином, сторони здійснили діяльність в рамках раніше укладеного договору. ...