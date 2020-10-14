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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6662666366646665

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 37
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
41%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
7
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:03

  avax написав:Мрак. Рыгоанальная "юристка" не знает, что можно заказать любой соц. опрос


Лукаш давно и со смаком троллит Зеленского.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:08

Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?

Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мире не выносят на опрос общественности )))

Сливают якобы еще три вопроса.
3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300
4. Легализация каннабиса
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.

Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 жов, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:33

  freeze написав:Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?

Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мине не выносят на опрос общественности )))

Сливают якобы еще три вопроса.
3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300
4. Легализация каннабиса
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.

Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.


Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:27

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Якщо перше питання було 50/50, то це питання - повний брєд.
По-перше що таке вільна економічно зона?
По-друге на якому Донбасі - окупованому чи ні?
-------------
Насправді цей напрямок є хорошим для опитування. Я б поставив питання приблизно так: "Чи повинні для Донбасу бути якісь особливі закони у зв'язку з подіями що там відбуваються, чи ніяких особливостей для нього не повинно бути, тому що це є така ж територія України як і інші?"
Це питання показало би наскільки народ України готовий йти на якісь поступки(фактично поступки Росії) задля збереження територіальної цілісності України.
andrijk777
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