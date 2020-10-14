Лукаш давно и со смаком троллит Зеленского.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:03
Лукаш давно и со смаком троллит Зеленского.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:08
Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?
Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мире не выносят на опрос общественности )))
Сливают якобы еще три вопроса.
3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300
4. Легализация каннабиса
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.
Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 жов, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:33
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:27
Якщо перше питання було 50/50, то це питання - повний брєд.
По-перше що таке вільна економічно зона?
По-друге на якому Донбасі - окупованому чи ні?
-------------
Насправді цей напрямок є хорошим для опитування. Я б поставив питання приблизно так: "Чи повинні для Донбасу бути якісь особливі закони у зв'язку з подіями що там відбуваються, чи ніяких особливостей для нього не повинно бути, тому що це є така ж територія України як і інші?"
Це питання показало би наскільки народ України готовий йти на якісь поступки(фактично поступки Росії) задля збереження територіальної цілісності України.
|