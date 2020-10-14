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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6662666366646665

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 37
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
41%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
7
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:03

  avax написав:Мрак. Рыгоанальная "юристка" не знает, что можно заказать любой соц. опрос


Лукаш давно и со смаком троллит Зеленского.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:08

Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?

Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мире не выносят на опрос общественности )))

Сливают якобы еще три вопроса.
3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300
4. Легализация каннабиса
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.

Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 жов, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:33

  freeze написав:Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?

Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мине не выносят на опрос общественности )))

Сливают якобы еще три вопроса.
3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300
4. Легализация каннабиса
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.

Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.


Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:27

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Якщо перше питання було 50/50, то це питання - повний брєд.
По-перше що таке вільна економічно зона?
По-друге на якому Донбасі - окупованому чи ні?
-------------
Насправді цей напрямок є хорошим для опитування. Я б поставив питання приблизно так: "Чи повинні для Донбасу бути якісь особливі закони у зв'язку з подіями що там відбуваються, чи ніяких особливостей для нього не повинно бути, тому що це є така ж територія України як і інші?"
Це питання показало би наскільки народ України готовий йти на якісь поступки(фактично поступки Росії) задля збереження територіальної цілісності України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:52

  Schmit написав:Отже Павлоградський хімзавод відновив виробництво та повернув близько 700 працівників, звільнених на початку року? ВСУ напевно вже отримало нові партії новеньких ракет Вільха? Нептуни вже запустили у серійне виробництво, а Грім2 - прийняли на озброєння?... Що з цього усього - брехня?

1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.
2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.
3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.
4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.
5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:49

  andrijk777 написав:"Чи повинні для Донбасу бути якісь особливі закони у зв'язку з подіями що там відбуваються, чи ніяких особливостей для нього не повинно бути, тому що це є така ж територія України як і інші?"


«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

В цивилизованных странах редко сейчас проводят референдумы с манипуляционным вопросом, то есть где уже в самом вопросе, через запятую, намекается на нужный правильный ответ.

Вопрос должен быть максимально кратким, одним небольшим понятным предложением, без запятых и пояснений.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:54

Чи повинні для Донбасу прийматись якісь особливі закони?

Так підходить? :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:00

Ітогі подвєдьом. 2020-10-15

Ітогі подвєдьом. 2020-10-15

1) СМИ узнали все пять вопросов из опроса Зеленского
Тупой опрос, без раскрытия источника финансирования, без механизма подсчёта
Шота мне подсказывает, что результаты опроса уже нарисованы и будут представлены позже

2) Защитить от коллаборантов и не преследовать патриотов: участники Марша славы УПА передали Зеленскому свои требования (фоторепортаж)
Националисты и ветераны, в частности, требуют принять закон о защите Украинского государства от коллаборантов и начать борьбу с пятой пророссийской колонной внутри страны.

3) Россия покидает консультации с Австралией и Нидерландами по делу МН17
По мнению россиян, Нидерланды с «первого дня» придерживались версии причастности РФ к сбитию пассажирского лайнера, а оба расследования «вышли предвзятыми, поверхностными и политизированными»

Ну да, не хотят рассматривать фото километрового Боинга и вызывать на допрос диспетчера Карлоса

ЕС ввел санкции против России из-за отравления Навального
В «черном» списке оказались научно-исследовательский институт органической химии и технологии и шесть граждан РФ.

Среди россиян – директор ФСБ, первый заместитель администрации Кремля, глава управления Кремля по внутренней политике, представитель Путина в Сибири

4) 10 дней протеста | Президент Кыргызстана ушел в отставку
Сооронбай Жээнбеков заявил, что не собирается входить в историю страны "как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан"

Лукашенко же вцепился в кресло

5) Под Офисом Президента вывесили антисемитский плакат – ОЕОУ

Полиция открыла уголовное дело по антисемитскому плакату возле ОП (фото)
Плакат антисемитский. И уголовное дело по делу
НО! Когда 5 лет из каждого утюга звучало, что Порошенко - Вальцман. Фамилию Гройсмана склоняли во всех падежах. Объединённая еврейская община Украины была слепа, глуха и нема

6) "Исторический день". Зеленский передал в собственность громадам 2 млн га земли
Согласно указу, 26 октября все новообразованные громады получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития

PS. Вечернее чтиво
Интервью | "Совет НБУ – троянский конь внутри Нацбанка". Рожкова о выговоре, работе с Шевченко и МВФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:02

  andrijk777 написав:
Чи повинні для Донбасу прийматись якісь особливі закони?

Так підходить? :D


Да, именно так строятся вопросы для референдума, очень правильный вариант.

Но в нашем случае всё изложенное не имеет значения. Когда непонятно кто, непонятно как, будет где-то на выходе спрашивать и ставить карандашом галочки в тетрадочки, это просто пародия-юмореска.
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