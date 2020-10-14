Лукаш давно и со смаком троллит Зеленского.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:03
Лукаш давно и со смаком троллит Зеленского.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:08
Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?
Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мире не выносят на опрос общественности )))
Сливают якобы еще три вопроса.
3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300
4. Легализация каннабиса
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.
Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 жов, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:33
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:27
Якщо перше питання було 50/50, то це питання - повний брєд.
По-перше що таке вільна економічно зона?
По-друге на якому Донбасі - окупованому чи ні?
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Насправді цей напрямок є хорошим для опитування. Я б поставив питання приблизно так: "Чи повинні для Донбасу бути якісь особливі закони у зв'язку з подіями що там відбуваються, чи ніяких особливостей для нього не повинно бути, тому що це є така ж територія України як і інші?"
Це питання показало би наскільки народ України готовий йти на якісь поступки(фактично поступки Росії) задля збереження територіальної цілісності України.
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:52
1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.
2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.
3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.
4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.
5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:49
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
В цивилизованных странах редко сейчас проводят референдумы с манипуляционным вопросом, то есть где уже в самом вопросе, через запятую, намекается на нужный правильный ответ.
Вопрос должен быть максимально кратким, одним небольшим понятным предложением, без запятых и пояснений.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:54
Так підходить?
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:00
Ітогі подвєдьом. 2020-10-15
Ітогі подвєдьом. 2020-10-15
1)
Тупой опрос, без раскрытия источника финансирования, без механизма подсчёта
Шота мне подсказывает, что результаты опроса уже нарисованы и будут представлены позже
2)
3)
Ну да, не хотят рассматривать фото километрового Боинга и вызывать на допрос диспетчера Карлоса
4)
Лукашенко же вцепился в кресло
5)
Плакат антисемитский. И уголовное дело по делу
НО! Когда 5 лет из каждого утюга звучало, что Порошенко - Вальцман. Фамилию Гройсмана склоняли во всех падежах. Объединённая еврейская община Украины была слепа, глуха и нема
6)
PS. Вечернее чтиво
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:02
Да, именно так строятся вопросы для референдума, очень правильный вариант.
Но в нашем случае всё изложенное не имеет значения. Когда непонятно кто, непонятно как, будет где-то на выходе спрашивать и ставить карандашом галочки в тетрадочки, это просто пародия-юмореска.
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