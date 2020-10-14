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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6663666466656666 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 37 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 41% 15 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 19% 7 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 11% 4 10. Інші партії 19% 7 Всього голосів : 37 Додано: Чет 15 жов, 2020 19:02 unicdima написав: Schmit написав: Отже Павлоградський хімзавод відновив виробництво та повернув близько 700 працівників, звільнених на початку року? ВСУ напевно вже отримало нові партії новеньких ракет Вільха? Нептуни вже запустили у серійне виробництво, а Грім2 - прийняли на озброєння?... Що з цього усього - брехня? Отже Павлоградський хімзавод відновив виробництво та повернув близько 700 працівників, звільнених на початку року? ВСУ напевно вже отримало нові партії новеньких ракет Вільха? Нептуни вже запустили у серійне виробництво, а Грім2 - прийняли на озброєння?... Що з цього усього - брехня?

1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.

2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.

3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.

4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.

5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались. 1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.

Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий. Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий. Schmit

Повідомлень: 1716 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:03 3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?



4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?



5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Так, так, так. Результат очевидний по цих питаннях.

3. Ну це питання 100% популізм для підняття рейтингу. Очевидно що підтримка тут 90%, як мінімум.

Тим більше був референдум 2000 року - там результат 90% "за". Бери і виконуй(якщо маєш повноваження) - які проблеми?

4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?

5. А що хтось забороняє використання Будапештського меморандуму? Питання реально брєдове. Так, так, так.Результат очевидний по цих питаннях.3. Ну це питання 100% популізм для підняття рейтингу. Очевидно що підтримка тут 90%, як мінімум.Тим більше був референдум 2000 року - там результат 90% "за". Бери і виконуй(якщо маєш повноваження) - які проблеми?4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?5. А що хтось забороняє використання Будапештського меморандуму?Питання реально брєдове. andrijk777

Повідомлень: 2611 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:10 Schmit написав: unicdima написав: 1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.

2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.

3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.

4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.

5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались. 1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.

Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий. Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий.

Да врёт он всё.

У него контракт с Гладковским от 30.09.2020, вдруг становится контрактом от января 2019



У него не было спец.операции по вагнеровцам, но ГБР завело дело и вызывает на допросы Арьева и Соколову с вопросами "откуда была получена информация ?"

Если операции не было, с чего такие вопросы Да врёт он всё.У него контракт с Гладковским от 30.09.2020, вдруг становится контрактом от января 2019У него не было спец.операции по вагнеровцам, но ГБР завело дело и вызывает на допросы Арьева и Соколову с вопросами "откуда была получена информация ?"Если операции не было, с чего такие вопросы "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5404 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:13 andrijk777

ИМХО, цель этого опроса и есть - чтобы обсуждали

Но оно не стоит обсуждений.



Методика подсчёта не ясна, а значит, результат будет нарисован такой, какой нужно.

И этим нарисованным результатом потом будут махать на каждом углу, мол, "народ желает" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5404 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:37 andrijk777 написав: 4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"? 4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?

Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").

Я не в теме, но, возможно, эта сложность вызвана страхом перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.

Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах). Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").Я не в теме, но, возможно, эта сложность вызвана страхом перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17642 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1991 раз. Подякували: 2835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:44 Starikan написав: andrijk777 написав: 4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"? 4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?

Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").

Я не в теме, но, возможно, из-за страха перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.

Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах). Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").Я не в теме, но, возможно, из-за страха перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах).

Проблема имеет место быть.

Ну так пусть и решают эту проблему, а не устраивают хрен пойми какой опросник на туалетной бумаге Проблема имеет место быть.Ну так пусть и решают эту проблему, а не устраивают хрен пойми какой опросник на туалетной бумаге "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5404 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6663666466656666 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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