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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:02
unicdima написав: Schmit написав:
Отже Павлоградський хімзавод відновив виробництво та повернув близько 700 працівників, звільнених на початку року? ВСУ напевно вже отримало нові партії новеньких ракет Вільха? Нептуни вже запустили у серійне виробництво, а Грім2 - прийняли на озброєння?... Що з цього усього - брехня?
1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.
2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.
3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.
4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.
5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.
Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий.
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Schmit
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:03
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Так, так, так.
Результат очевидний по цих питаннях.
3. Ну це питання 100% популізм для підняття рейтингу. Очевидно що підтримка тут 90%, як мінімум.
Тим більше був референдум 2000 року - там результат 90% "за". Бери і виконуй(якщо маєш повноваження) - які проблеми?
4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?
5. А що хтось забороняє використання Будапештського меморандуму?
Питання реально брєдове.
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andrijk777
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:10
Schmit написав: unicdima написав:
1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.
2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.
3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.
4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.
5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.
Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий.
Да врёт он всё.
У него контракт с Гладковским от 30.09.2020, вдруг становится контрактом от января 2019
У него не было спец.операции по вагнеровцам, но ГБР завело дело и вызывает на допросы Арьева и Соколову с вопросами "откуда была получена информация ?"
Если операции не было, с чего такие вопросы
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:13
andrijk777
ИМХО, цель этого опроса и есть - чтобы обсуждали
Но оно не стоит обсуждений.
Методика подсчёта не ясна, а значит, результат будет нарисован такой, какой нужно.
И этим нарисованным результатом потом будут махать на каждом углу, мол, "народ желает"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:37
andrijk777 написав:
4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?
Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").
Я не в теме, но, возможно, эта сложность вызвана страхом перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.
Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:44
Starikan написав: andrijk777 написав:
4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?
Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").
Я не в теме, но, возможно, из-за страха перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.
Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах).
Проблема имеет место быть.
Ну так пусть и решают эту проблему, а не устраивают хрен пойми какой опросник на туалетной бумаге
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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