Додано: Чет 15 жов, 2020 19:13

andrijk777

ИМХО, цель этого опроса и есть - чтобы обсуждали

Но оно не стоит обсуждений.



Методика подсчёта не ясна, а значит, результат будет нарисован такой, какой нужно.

И этим нарисованным результатом потом будут махать на каждом углу, мол, "народ желает"

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой