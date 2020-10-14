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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:02
unicdima написав: Schmit написав:
Отже Павлоградський хімзавод відновив виробництво та повернув близько 700 працівників, звільнених на початку року? ВСУ напевно вже отримало нові партії новеньких ракет Вільха? Нептуни вже запустили у серійне виробництво, а Грім2 - прийняли на озброєння?... Що з цього усього - брехня?
1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.
2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.
3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.
4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.
5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.
Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий.
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Schmit
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:03
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Так, так, так.
Результат очевидний по цих питаннях.
3. Ну це питання 100% популізм для підняття рейтингу. Очевидно що підтримка тут 90%, як мінімум.
Тим більше був референдум 2000 року - там результат 90% "за". Бери і виконуй(якщо маєш повноваження) - які проблеми?
4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?
5. А що хтось забороняє використання Будапештського меморандуму?
Питання реально брєдове.
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andrijk777
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:10
Schmit написав: unicdima написав:
1 Павлоград ще в червні почав набір нових працівників і роботу.
2 ЗСУ отримують нові Вільхи по контракту на 100 ракет. Очевидно їм на зміну мають піти Вільха-М, державні випробування яких мають завершитися в грудні цього або січні наступного року, а вже потім серійне виробництво.
3 По плану серійні Нептуни мають бути в 2021 році, якщо аналізувати слова Коростельова про строки підготовки та виробництва серійних ракет то це десь осінь наступного року.
4 Розробники на завершення випробувань Грім-2 хочуть аж 300млн.долл., а це дуже багато, тому цей проект затягнеться.
5 Програми Вільхи та Нептуна йдуть не по ДОЗ, а по системі державних гарантій, тому Бутусов і Чорноволиха і облажались.
Було б непогано, якби це була правда, та я все таки повірю Бутусову, а час покаже, хто правий.
Да врёт он всё.
У него контракт с Гладковским от 30.09.2020, вдруг становится контрактом от января 2019
У него не было спец.операции по вагнеровцам, но ГБР завело дело и вызывает на допросы Арьева и Соколову с вопросами "откуда была получена информация ?"
Если операции не было, с чего такие вопросы
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:13
andrijk777
ИМХО, цель этого опроса и есть - чтобы обсуждали
Но оно не стоит обсуждений.
Методика подсчёта не ясна, а значит, результат будет нарисован такой, какой нужно.
И этим нарисованным результатом потом будут махать на каждом углу, мол, "народ желает"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:37
andrijk777 написав:
4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?
Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").
Я не в теме, но, возможно, эта сложность вызвана страхом перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.
Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:44
Starikan написав: andrijk777 написав:
4. Ну, якщо "в медицинских целях", то це не питання всеукраїнського обговорення. І взагалі що означає "легализацию в медицинских целях"? Хіба в нас наркотики заборонені в "медицинских целях"?
Доктор К в недавнем интервью Гордону утверждает, что проблема существует: онкологическим больным последней стадии очень сложно получить морфин (может, врет, не знаю, вообще его интервью пронизано ненавистью к Украине, он начал корчить из себя этакого "гражданина мира").
Я не в теме, но, возможно, из-за страха перед наркоманией с учетом ее распространенности и менталитета населения, готового ради бабла на всё.
Кстати, в Израиле мой приятель, страдающий от артрита, без проблем получает по рецепту опиат, использующийся и в онкологии (разумеется, в меньших дозах).
Проблема имеет место быть.
Ну так пусть и решают эту проблему, а не устраивают хрен пойми какой опросник на туалетной бумаге
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:04
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:27
pesikot написав:andrijk777
Методика подсчёта не ясна, а значит, результат будет нарисован такой, какой нужно.
И этим нарисованным результатом потом будут махать на каждом углу, мол, "народ желает"
Результат по-моєму очевидний. Всі відповіді - Так(можливо крім другого).
Чим там "махати" і головне навіщо, мені так і не зрозуміло.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:33
Президент Азербайджана назвал премьера Армении соросёнком, точнее "продукт Сороса")))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:45
freeze написав:
Президент Азербайджана назвал премьера Армении соросёнком, точнее "продукт Сороса")))
Коллега freeze
, иногда мне кажется, что Сорос лично вам каждую ночь под дверь срёт
Ну чесне слово
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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