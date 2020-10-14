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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6664666566666667

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 37
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
41%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
7
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
4
10. Інші партії
19%
7
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01

  pesikot написав:
  freeze написав:Президент Азербайджана назвал премьера Армении соросёнком, точнее "продукт Сороса")))

Коллега freeze, иногда мне кажется, что Сорос лично вам каждую ночь под дверь срёт :) Ну чесне слово :)



Ваша любовь к Соросу вообще непонятна с учётом того, что Петра Алексеевича свалили в целом два персонажа - Коломойский с его 1+1 и Сорос с его соросятами и Бигусом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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  #<1 ... 6664666566666667
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