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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01
pesikot написав: freeze написав:
Президент Азербайджана назвал премьера Армении соросёнком, точнее "продукт Сороса")))
Коллега freeze
, иногда мне кажется, что Сорос лично вам каждую ночь под дверь срёт
Ну чесне слово
Ваша любовь к Соросу вообще непонятна с учётом того, что Петра Алексеевича свалили в целом два персонажа - Коломойский с его 1+1 и Сорос с его соросятами и Бигусом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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