Ваша любовь к Соросу вообще непонятна с учётом того, что Петра Алексеевича свалили в целом два персонажа - Коломойский с его 1+1 и Сорос с его соросятами и Бигусом.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01
Ваша любовь к Соросу вообще непонятна с учётом того, что Петра Алексеевича свалили в целом два персонажа - Коломойский с его 1+1 и Сорос с его соросятами и Бигусом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:32
Мне похрен на Сороса
А вы его так часто упоминаете, что сразу видна давняя и безответная любовь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45
Значит показалось.
А то тут всегда только при одном упоминании венгерского еврея всуе сразу обычно вылазит куча его защитников, как будто им кровную обиду нанесли. Может грантоеды-тролли на зарплате, может ...
Хотя ни могу придумать, что еще может
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:10
Хотел было написать, когда кажется - крестится надо
Но потом вспомнил.
Господа евреи, вы там между собой договоритесь, кто из вас святее папы Римского.
А уже потом, высказывайте своё мнение, кто из вас честный или кто из вас умный
Реально достало.
PS. Данное утверждение не является проявлением антисемитизма. Это призыв включать мозги выше пояса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:23
Re: Політичні дискусії
Если вы намекаете, что я еврей, то мимо. Разочарую, дети и жена блондины, а я похож на Алена Делона, так женщины говорят, а я думаю, что непохож.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:28
Еще один опрос, можно проголосовать.
ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО ДЛЯ BBC
7,2 тыс. голосов
МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОМЕНЯЛОСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 1 %
МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОМЕНЯЛОСЬ В ХУДШУЮ СТОРОНУ 20 %
ЭТО ИНТЕРВЬЮ НЕ ПОВЛИЯЛО НА МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ. ВСЕ ПЛОХО 77 %
А МНЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОНРАВИЛСЯ 2 %
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:40
О политике половина. При чём просто, доступно и прямо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:52
Ой дурне
лише такий порохоботський іксперд як Песійкот міг придумати, що такі спеціалізовані бронемашини можна виготовити та поставити замовнику протягом 30днів.
Д/У29-4.1.1/256 про який ти кажеш це додаткова угода )))
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