Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:32
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Президент Азербайджана назвал премьера Армении соросёнком, точнее "продукт Сороса")))
Коллега
freeze
, иногда мне кажется, что Сорос лично вам каждую ночь под дверь срёт
Ну чесне слово
Ваша любовь к Соросу вообще непонятна с учётом того, что Петра Алексеевича свалили в целом два персонажа - Коломойский с его 1+1 и Сорос с его соросятами и Бигусом.
Мне похрен на Сороса
А вы его так часто упоминаете, что сразу видна давняя и безответная любовь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45
pesikot написав:
Мне похрен на Сороса
Значит показалось.
А то тут всегда только при одном упоминании венгерского еврея всуе сразу обычно вылазит куча его защитников, как будто им кровную обиду нанесли. Может грантоеды-тролли на зарплате, может ...
Хотя ни могу придумать, что еще может
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:10
freeze написав: pesikot написав:
Мне похрен на Сороса
Значит показалось
Хотел было написать, когда кажется - крестится надо
Но потом вспомнил.
Господа евреи, вы там между собой договоритесь, кто из вас святее папы Римского.
А уже потом, высказывайте своё мнение, кто из вас честный или кто из вас умный
Реально достало.
PS. Данное утверждение не является проявлением антисемитизма. Это призыв включать мозги выше пояса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:23
pesikot написав:
Хотел было написать, когда кажется - крестится надо
Но потом вспомнил.
Господа евреи, вы там между собой договоритесь, кто из вас святее папы Римского.
А уже потом, высказывайте своё мнение, кто из вас честный или кто из вас умный
Если вы намекаете, что я еврей, то мимо. Разочарую, дети и жена блондины, а я похож на Алена Делона, так женщины говорят, а я думаю, что непохож.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:28
Еще один опрос, можно проголосовать.
https://www.youtube.com/post/UgzxcdjHvn8P0u_xAkZ4AaABCQ ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО ДЛЯ BBC
7,2 тыс. голосов
МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОМЕНЯЛОСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 1 %
МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОМЕНЯЛОСЬ В ХУДШУЮ СТОРОНУ 20 %
ЭТО ИНТЕРВЬЮ НЕ ПОВЛИЯЛО НА МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ. ВСЕ ПЛОХО 77 %
А МНЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОНРАВИЛСЯ 2 %
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:40
О политике половина.
При чём просто, доступно и прямо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:12
freeze написав:
я похож на Алена Делона, так женщины говорят, а я думаю, что непохож
Ого, потріпало видно життя...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:41
Ой+ написав: Ого, потріпало видно життя...
)) Ещё до такого возраста не дошел.
Но может так и будет в 84 года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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