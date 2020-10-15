Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Значит показалось. А то тут всегда только при одном упоминании венгерского еврея всуе сразу обычно вылазит куча его защитников, как будто им кровную обиду нанесли. Может грантоеды-тролли на зарплате, может ... Хотя ни могу придумать, что еще может
МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОМЕНЯЛОСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 1 % МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОМЕНЯЛОСЬ В ХУДШУЮ СТОРОНУ 20 % ЭТО ИНТЕРВЬЮ НЕ ПОВЛИЯЛО НА МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ. ВСЕ ПЛОХО 77 % А МНЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОНРАВИЛСЯ 2 %
О политике половина. При чём просто, доступно и прямо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав: А то тут всегда только при одном упоминании венгерского еврея всуе сразу обычно вылазит куча его защитников, как будто им кровную обиду нанесли. Может грантоеды-тролли на зарплате, может ... Хотя ни могу придумать, что еще может
В 90х Сорос и фонд Видродження спас многих научных работников от стояния за базарным лотком. Так что лично моя любовь к Соросу превышает даже любовь к Пете
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
freeze написав: А то тут всегда только при одном упоминании венгерского еврея всуе сразу обычно вылазит куча его защитников, как будто им кровную обиду нанесли. Может грантоеды-тролли на зарплате, может ... Хотя ни могу придумать, что еще может
В 90х Сорос и фонд Видродження спас многих научных работников от стояния за базарным лотком. Так что лично моя любовь к Соросу превышает даже любовь к Пете
Насчёт научных работников дополнение принимается. Это в 90-х, а сейчас как, Сорос финансирует науку, или больше в политику ударился ? Cороса в мире недолюбливают потому что он и политику поливает деньгами. Другие ТОПы ФОРБса как-то избегают такого вмешательства в дела других стран.